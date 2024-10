Incontro organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco

Appuntamento mercoledì 13 novembre alle 18.15

LECCO – Far emergere nelle donne la consapevolezza delle loro potenzialità come investitrici: attente, preparate e… pronte a prendere il controllo del proprio futuro finanziario. E’ questo il messaggio che vuole lanciare l’evento “Donne che contano: empowerment femminile e finanza”. L’incontro, organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, è in programma mercoledì 13 novembre con inizio alle ore 18.15 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Relatrici saranno Stefania Fumagalli, consulente finanziario Allianz Bank, e Veronica Fradigrada, Key Account Manager – Allianz Global Investors.

Sono invitate a partecipare non solo le associate Confcommercio Lecco ma tutta la cittadinanza femminile. L’ingresso è libero: è gradita l’iscrizione tramite il sito di Confcommercio Lecco.

“L’indipendenza economica è una chiave per vivere relazioni paritarie e libere dalla violenza – evidenzia la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori – È questo il principio da cui parte la nostra serata dedicata all’educazione finanziaria, un evento pensato per fornire alle donne, e in particolare alle imprenditrici, gli strumenti per prendere decisioni consapevoli e tutelarsi economicamente. Sappiamo che la relazione tra donna e denaro è storicamente complessa. In molte culture e contesti, le bambine crescono senza sentirsi a proprio agio nel parlare di soldi. Questa difficoltà si riflette in età adulta, con un gender gap a sfavore delle donne che è ancora un dato di fatto. Anche all’interno delle famiglie, spesso le donne si trovano a gestire il “pocket money”, limitandosi alle spese quotidiane, mentre decisioni economiche importanti, come la sottoscrizione di un mutuo, rimangono in mano ai loro partner”.

E aggiunge: “Per molte imprenditrici ovviamente questa dinamica è superata, poiché l’autonomia economica è già una realtà. Ma la consapevolezza finanziaria è un percorso continuo. Anche per chi ha già raggiunto una propria indipendenza, è fondamentale continuare a investire in conoscenze finanziarie, per affrontare le sfide del mondo economico in continua evoluzione, proteggere la propria impresa e il proprio futuro. Questa serata del 13 novembre vuole essere un momento di riflessione e di apprendimento, un’occasione per acquisire strumenti pratici, fare rete e comprendere meglio le dinamiche che governano il nostro mondo economico. Per tutte noi, imprenditrici e non, è importante investire in conoscenza, perché solo così possiamo essere protagoniste consapevoli del nostro futuro finanziario. L’educazione finanziaria non è solo una competenza tecnica, ma un’opportunità per promuovere la parità e l’emancipazione delle donne, e per costruire una società più equa e sostenibile, oggi e per le nuove generazioni”.

“Questo evento rappresenta una grande opportunità di potermi confrontare con le donne sul tema della finanza e vorrei che le persone presenti si sentissero libere di esprimere tutti i loro pensieri a riguardo – evidenzia Stefania Fumagalli, consulente finanziario Allianz Bank e consigliera del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco – Ritengo sia necessario rendere consapevoli le donne: tutte noi possiamo fare la differenza nella gestione delle nostre finanze per dare valore ai nostri patrimoni con un approccio attento e preparato”.