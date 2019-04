Scelti i sette consiglieri che affiancheranno il presidente Galimberti

La Giunta è frutto dell’accordo tra i due apparentamenti

LECCO – La nuova Camera di Commercio di Como e Lecco ha la sua giunta: giovedì pomeriggio, il Consiglio Camerale si è riunito per eleggere i sette membri dell’organo esecutivo guidato dal neo presidente Marco Galimberti.

Dopo il primo consiglio a Como dello scorso 28 marzo, che ha sancito la nascita del nuovo ente camerale, la riunione di giovedì si è svolta nella sala consiglio della sede di Lecco, alla Casa dell’Economia di via Tonale.

Un consiglio altrettanto importante quello odierno, preceduto da contatti tra i due apparentamenti, di maggioranza (Confindustria, Confartigianato e Confcommercio) e di minoranza (tra gli altri Api, Cdo e Confcooperative) per trovare un’intesa sui nomi che avrebbero trovato posto nella squadra del nuovo presidente.

L’unico già sicuro del suo ingresso in giunta era Roberto Magni, di Coldiretti Como-Lecco, il solo in corsa per il seggio garantito. La legge prevede infatti l’obbligo di assegnazione di almeno un seggio, insieme all’agricoltura, anche al settore del commercio, dell’industria e dell’artigianato, oltre che di almeno una quota rosa.

All’ingresso in sala consigliare, i giochi erano già fatti grazie all’accordo raggiunto tra le parti e le votazioni a scrutinio segreto non hanno lasciato spazio a sorprese.

Sono stati eletti in Giunta:

Roberto Magni di Coldiretti Lecco-Como (1 voto)

Gaetana Mariani di Confindustria Como (9 voti)

Lorenzo Riva di Confindustria Lecco (12 voti)

Daniele Riva di Confartigianato Lecco (12 voti)

Antonio Peccati di Confcommercio Lecco (10 voti)

Giuseppe Rasella di Confcommercio Como (10 voti)

Enrico Benati di Cna Como (10 voti)

Una squadra equilibrata anche dal punto di vista territoriale, con tre rappresentanti del mondo imprenditoriale lecchese e altrettanti per la provincia di Como, con Magni di Coldiretti a rappresentare entrambe le aree territoriali.

Il prossimo passaggio sarà l’elezione del vice presidente, il candidato già designato è il lecchese Lorenzo Riva.