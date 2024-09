EnergEtica: i Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio in assemblea a Varenna

L’assemblea è fissata per venerdì 13 settembre a partire dalle ore 16.30

VARENNA – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio si riunisce a Varenna per l’Assemblea Annuale che, anche per questa edizione, è organizzata con i Giovani Imprenditori di Confindustria Como. Nel corso dell’incontro, che per il 2024 ha come filo conduttore il titolo “EnergEtica”, numerosi ospiti e imprenditori proporranno le loro riflessioni. L’assemblea si terrà venerdì 13 settembre a partire dalle ore 16.30.

Introduce i lavori il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti, che evidenzia: “La scelta del tema EnergEtica prende le mosse da un collegamento con la scorsa edizione dell’appuntamento di Varenna, dove si è parlato di intelligenza artificiale, allargando lo sguardo per arrivare ad abbracciare scenari più ampi. Ci apprestiamo infatti ad affrontare un tema sotteso ad ogni ragionamento riguardante l’AI: la questione etica. Tutte le tecnologie impongono, evidentemente, un richiamo all’etica, così come tutti gli ambiti all’interno dei quali si muovono le imprese”

“Per questa edizione dell’appuntamento di Varenna abbiamo quindi voluto intrecciare la parola etica al vocabolo energia, pensandola non solo come forza motrice ma in modo esteso, spingendoci fino ad intenderla come l’insieme delle capacità e potenzialità umane. Numerosi e qualificati relatori hanno accettato il nostro invito per questo importante appuntamento e sono convinto che l’Assemblea del Gruppo, in occasione della quale si rinnova la collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria Como, si confermerà come un appuntamento ricco di contenuti stimolanti” commenta Alessandro Goretti.

L’incontro prosegue con la tavola rotonda sul tema Giovani Imprenditori, alla quale partecipano Mauro Baietti, Presidente GGI Confindustria Como, Stefano Fumagalli, Vicepresidente GGI Confindustria Lecco e Sondrio e Jacopo Moschini, Presidente Comitato GI Confindustria Lombardia.

“L’energia è il motore che alimenta le nostre industrie, le nostre economie e le nostre vite quotidiane – evidenzia Mauro Baietti, Presidente del GGI di Confindustria Como – Ma oggi, più che mai, dobbiamo ricordare che l’energia non è solo una questione di produzione e consumo, ma anche di responsabilità. Parlare di energia senza affrontare il tema dell’etica sarebbe incompleto. L’etica ci invita a riflettere sull’impatto delle nostre scelte energetiche, come influiscono sull’ambiente, sulle comunità locali e sul futuro delle prossime generazioni”.

“Una riflessione fondamentale che affrontiamo con piacere insieme ai colleghi di Lecco e Sondrio nel contesto stimolante di Varenna 2024 che fa seguito all’appuntamento dello scorso giugno a Como dedicato al tema dell’ispirazione” spiega Mauro Baietti.

A seguire Oscar di Montigny, Esperto di mega trends e grandi scenari, innovative marketing, comunicazione relazionale e corporate education, propone une riflessione su EnergEtica, dove si incontrano il Proposito e la sua realizzazione, seguito dall’intervento di Francesco Billari, Rettore dell’Università Luigi Bocconi di Milano.

Seguono un primo confronto fra Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer BPER e Adele Cabello, Co-titolare di Serpentino e Graniti; l’intervento di Jeff Lyons, Chief Executive Officer Media di Lario; il secondo confronto con Andrea Balestri, Partner KPMG, Luca Frigerio, Partner KPMG e Elena Maria Carla Torri, Chief Executive Officer Icma; l’intervento di Andrea Panizza, Canottiere medaglia olimpica, sul tema Il sacrificio per l’obiettivo.

Le conclusioni saranno presentate da Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, mentre i lavori saranno moderati dalla giornalista Alice Brivio. L’evento, organizzato con il supporto di Bper Banca Private Cesare Ponti e di KPMG assieme ad altri partner, promette di essere ancora una volta occasione preziosa di approfondimento e di networking.