EnergIA 2030, il convegno di Federmanager Lecco e Ordine degli Ingegneri

Il convegno di Federmanager Lecco

Manager e Professionisti per le nuove sfide energetiche

LECCO – Federmanager Lecco e l’Ordine degli Ingegneri organizzano l’evento EnergIA 2030: Strategie e Innovazione per la Competizione Energetica Aziendale, un’occasione dedicata ai manager e ai professionisti del settore per approfondire le sfide e le strategie più innovative in ambito energetico.

L’incontro si terrà il 21 novembre 2024, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso la suggestiva sede dell’Officina Badoni a Lecco, in Corso Giacomo Matteotti 7 (piano 2, Auditorium).

La conferenza aprirà con i saluti istituzionali dell’Ing. Simone Chiappa, Presidente di Federmanager Lecco e dell’Ing. Adriano Alderighi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco.

Il programma proseguirà con gli interventi di due esperti del settore energetico: Ing. Paolo Torri, consulente energetico e Energy Manager presso Confindustria Lecco e Sondrio, che affronterà le nuove tendenze e le strategie per ottimizzare la competitività energetica delle aziende; Ing. Marco Zucchi, Energy Manager, che offrirà una panoramica sulle sfide pratiche che le imprese devono affrontare per raggiungere obiettivi di sostenibilità e innovazione in un contesto di transizione energetica.

Durante l’incontro, verranno analizzati temi cruciali per il futuro delle imprese, tra cui le Strategie di gestione energetica aziendale per ridurre i costi e migliorare l’efficienza, gli Strumenti e innovazioni per ottimizzare i consumi energetici e incrementare la competitività; Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dall’adozione di pratiche sostenibili, con un focus particolare sull’adeguamento alle normative energetiche e ambientali.

EnergIA 2030 rappresenta un’importante occasione di networking e confronto per i manager e professionisti che desiderano essere protagonisti nel campo della sostenibilità e dell’efficienza energetica, portando le proprie aziende verso un futuro sostenibile e competitivo.

QUI LA LOCANDINA