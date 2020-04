Feralpi compra l’intera Caleotto: l’Antitrust dà il via libera

Con l’ok dell’Antitrust, Feralpi acquisisce la quota di Duferco

Ora è l’unico proprietario della Caleotto Spa (ex Lucchini)

LECCO – Dal fallimento della Lucchini alla rinascita ed ora questa storica acquisizione, a rimarcare l’importanza strategica del sito di Lecco dell’Arlenico: il Gruppo Feralpi, che insieme al gruppo Duferco aveva rilevato lo stabilimento lecchese nel 2015, ha proceduto all’acquisto delle quote (50%) del partner.

La decisione, già annunciata nelle scorse settimane, ha avuto il via libera dall’Antitrust. Feralpi ha quindi rilevato il pieno controllo del sito produttivo lecchese.

L’operazione è stata formalizzata martedì. È stato inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Giovanni Pasini ne è Presidente e Lorenzo Angelini è confermato Amministratore Delegato.

La collaborazione tra Feralpi e Duferco, spiegano dal gruppo, prosguirà “assicurando la necessaria continuità produttiva, performando i migliori standard qualitativi e supportando gli importanti investimenti tecnologici effettuati. Si continuerà ad operare garantendo l’ampliamento della gamma in acciai di alta qualità, ottenuta grazie ad un nuovo calibratore a quattro passi, il primo di questo tipo installato in Italia”.

“L’operazione – spiega il presidente Giovanni Pasini – è nel segno della business continuity con il quinquennio passato in cui la sinergia Feralpi-Duferco ha di fatto rilanciato lo stabilimento dal punto di vista sia tecnico sia commerciale. È di tutta evidenza che, in questo periodo profondamente segnato dalla pandemia globale, la priorità sia la tutela della salute, ma immediatamente dopo vi è la necessità di ripartire con slancio non appena le condizioni lo consentiranno. Anche per questo il nostro impegno è quello di offrire a Caleotto un pieno supporto per proseguire nel piano di miglioramento costante”