Fondo di garanzia: piace alle imprese il bando “Confidiamo nella ripresa”

Il Confidi di Confcommercio Lecco: “Strumento molto efficace: a disposizione per accompagnare le aziende”

Belgeri: “In due mesi la struttura ha accolto e accompagnato 50 imprese

LECCO – Sta riscontrando un ottimo successo il bando “Confidiamo nella ripresa”, che prevede un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento. Uno strumento messo in campo negli scorsi mesi da Regione Lombardia che mette al centro commercianti e Confidi.

“Sono tanti gli imprenditori che ci hanno chiesto di potere usufruire di questo strumento – evidenzia il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri – Finora siamo riusciti a dare risposte positive a molti di loro: in due mesi la struttura ha accolto e accompagnato 50 imprese che hanno potuto così usufruire di questa iniziativa preziosa ed efficace. Il Bando Confidiamo, nato per dare risposte a quei settori pesantemente colpiti dal Covid-19, ha il grande vantaggio di offrire contributi a fondo perduto e di avere un costo tendente allo zero per le imprese”.

E aggiunge: “Il Bando proseguirà nella sua azione anche nei prossimi mesi: invitiamo le imprese a farsi avanti per potere beneficiare di questo fondo dedicato. Il Fondo di Garanzia è a disposizione con la sua attività di consulenza e di supporto ai soci”.

L’erogazione di finanziamenti prevede un importo da 5.000 a 20.000 euro (con durata massima di 5 anni, con al limite sei mesi di preammortamento), un tasso d’interesse annuo massimo del 4% con costi istruttori fino a 300 euro e un contributo a fondo perduto pari al 10% del finanziamento erogato da Regione all’impresa tramite Asconfidi. Il Bando “Confidiamo nella ripresa” di Regione Lombardia è rivolto alle attività operanti in settori penalizzati dalla pandemia. Fra i vari requisiti richiesti, è necessario che le attività appartengano a uno dei codici Ateco 2007 primari o secondari indicati nel bando stesso: pubblici esercizi, negozi di abbigliamento, calzature e accessori, di orologeria, gelaterie, pasticcerie, palestre, discoteche, panifici…

Tra le attività interessate a Confidiamo ci sono anche fioristi e fotografi, le due categorie su cui il Fondo di Garanzia intende concentrare la sua attenzione nei prossimi mesi, dopo avere “acceso i riflettori” su gelaterie, pasticcerie, pubblici esercizi, lavanderie e tintorie: “Questo focus periodico su alcune attività rappresenta un nuovo sistema di approcciarsi da parte del Confidi di Confcommercio Lecco. Crediamo che sia una modalità efficace per aiutare le imprese che vogliono crescere, strutturarsi o riorganizzarsi e sono alla ricerca di un consulente serio a cui affidarsi”.

Per avere informazioni, conoscere eventuali bandi e verificare i possibili finanziamenti, è contattare direttamente gli uffici del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco: email info@fondodigaranzialecco.it; tel. 0341286167.