Forlener, a Lariofiere torna il salone dell’energia dal legno

Dal 17 al 19 maggio a Lariofiere

Tre giorni di espositori, convegni e dimostrazioni

ERBA – Foresta, Legno, Energia: è tutto pronto a Lariofiere per la 10^ edizione di Forlener, il salone dell’energia dal legno che si svolgerà dal 17 al 19 maggio presso il centro espositivo erbese. Per la seconda volta Forlener sarà ospitata a Lariofiere: si tratta della prima manifestazione italiana che valorizza l’intera filiera nell’energia dal legno, dalla gestione forestale, al taglio e lavorazione del legno, fino alla sua valorizzazione energetica ai vari livelli di potenza, riscaldamento domestico privato e collettivo.

I numeri del 2019

L’edizione 2019 è stata presentata questa mattina, martedì 14 maggio, alla presenza di Elena Agazia, Direttore Responsabile, Alessandro Rapella di Ersaf, Tiziana Stangone dell’omonimo Studio Forestale, Walter Gavazzi, consulente per impianti termici e Ezio Rochira di Soluzione Alberi. Oltre 100 le imprese che saranno presenti all’esposizione, marchi internazionali e brand istituzionali in rappresentanza di undici paesi europei ed extraeuropei e un ricco calendario di eventi e iniziative, teoriche e pratiche.

“Quando siamo partiti dieci anni fa eravamo dei pionieri – ha commentato il Direttore Agazia – oggi la filiera foresta, legno e energia ha avuto un’evoluzione importante e Forlener ne è diventata pian piano ‘vetrina’ integrata. Durante la fiera non solo sarà offerta la possibilità di saggiare le caratteristiche operative dei prodotti, fare confronti diretti, valutare la resa, la facilità d’uso e la sicurezza, ma anche di confrontarsi e scambiarsi idee in merito alla formazione professionale e tecnico scientifica”.

Tante novità

Tre le novità assolute dell’edizione 2019 ricordate dal direttore: “Quest’anno avremo, per la prima volta in Italia, il sottosalone Arborshow dedicato al Treeclimbing e alla cura e manutenzione del verde arboreo; quindi appuntamento imperdibile con l’Asta del legname di pregio della Lombardia con banditore pubblico, in programma per sabato mattina alle ore 11. Il ricavato – ha sottolineato Agazia – sarà destinato a progetti di riqualifica delle aree forestali colpite dalla Tempesta Vaia, lo scorso ottobre. Infine ci sarà il Mercato dei Cacciatori di LegnoUrbano, realizzato in collaborazione con Progetto LegnoUrbano dove verranno messi in vendita le tavole e i legni raccolti dai Segantini Ambulanti”.

Per tutti i tre giorni della manifestazione i visitatore potranno assistere a diversi eventi collaterali tra cui visite guidate alla meccanizzazione forestale a cura di Paulownia Italia (società organizzatrice di Forlener 2019), dimostrazione di costruzione stufa e accumolo, presentazione delle ultime novità nel controllo qualità delle biomasse e dei biocombustibili e molto altro.

Convegni

Proprio Ersaf, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, organizza il convegno “Tempesta Vaia, dall’emergenza ai nuovi scenari gestionali”. “A tutti è noto l’evento catastrofico che ha distrutto decine di migliaia di ettari di bosco nel nord est – ha ricordato Alessandro Rapella – il convegno ha l’obiettivo di riunire al tavolo il mondo della filiera forestale per valutare le azioni finora messe in campo, il ruolo degli attori coinvolti e le strategie future di prevenzione e adattamento”. L’appuntamento è alle ore 9 di venerdì 17 maggio.

Specifici convegni sono stati quindi dedicati al tree climbing e all’arboricoltura: “Nonostante gli arboricoltori esistano da 25 anni in Italia non sono ancora riconosciuti – ha dichiarato Ezio Rochira, arboricoltore certificato, istruttore forestale e docente in materia di sicurezza sul lavoro – nei convegni parleremo di sistemi di tree climbing, di lavoro in sicurezza e uno spazio sarà riservato anche ai giardinieri e alla stabilità degli alberi, soprattutto in contesto urbano”.

“Le novità che avremo in questa edizione rispecchiano la maturità di Forlener, oggi primo esempio in Italia di fiera di filiera integrata secondo il principio di valorizzazione a cascata del legno, non solo dai boschi di montagna ma anche da quelli di città” ha concludo Elena Agazia.

Il programma completo di Forlener 2019 è disponibile sul sito www.forlener.it

