Fornitore Offresi Arredo&Design, al via la prima edizione a Lariofiere

L’inaugurazione ufficiale oggi, giovedì, con il convegno “Scenari e tendenze per il settore dell’arredo”

Lorenzo Riva (Camera di Commercio): “Sono convinto che questa fiera diventerà un punto di riferimento importante”

ERBA – Apertura ufficiale oggi, giovedì 19 gennaio, per Fornitore Offresi Arredo&Design, salone BtoB di Lariofiere dedicato agli operatori della filiera del mobile e del design. Un progetto che in poco tempo è stato in grado di raccogliere e mettere a sistema l’attenzione e l’impegno di aziende, associazioni e istituzioni del territorio e che ha già tutti i numeri per affermarsi come importante punto di riferimento per il settore. Oltre 100 aziende della subfornitura e delle macchine per l’industria dell’arredo animeranno i padiglioni di Lariofiere fino a sabato 21 gennaio.

La mostra è stata inaugurata stamattina con il convegno, presentato e moderato da Sebastiano Barisoni, vicedirettore Esecutivo Radio 24 dal titolo “Scenari e tendenze per il settore dell’arredo. Quali evoluzioni per le aziende della filiera?”. A fare gli onori di casa il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: “Fornitore Offresi Arredo&Design è un momento di grande importanza e vorrei ringraziare Camera di Commercio Como Lecco per il sostegno – ha detto -. Grazie anche alle istituzioni, a regione Lombardia che ci è sempre vicina. Poter cominciare l’anno con una nuova manifestazione BtoB, che è lo spin-off di quel ‘Fornitore Offresi Meccanica’ che negli ultimi 10 anni ha avuto un grandissimo successo, è veramente di buon auspicio e ribadisce la direzione che Lariofiere vuole seguire, ossia interfacciarsi con i settori economici, con gli imprenditori e con le categorie”.

“Un ringraziamento va a Lariofiere che ha deciso di organizzare questo salone e la Camera di di Commercio non poteva che aderire con entusiasmo perché questo è un valore veramente straordinario per il nostro territorio – ha detto Lorenzo Riva, vicepresidente della Camera di Commercio Como Lecco -. Più di mille aziende rea Como e Lecco, 8.000 addetti, siamo le due province dove il legno ha un valore importante. Un settore che copre completamente una filiera che parte dal piccolo artigiano per arrivare alla grande azienda. E’ un settore che va bene se pensiamo che l’export nel primo semestre 2022 è stato pari a 430.000.000 di euro (+14% rispetto al 2021 e, ancora più sorprendente, +16% rispetto al 2019, anno pre Covid). Un settore che ci porta a guardare con fiducia al futuro, sono convinto che questa fiera diventerà un punto di riferimento importante”.

Presente all’inaugurazione anche il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi: “Stiamo parlando di un settore che, nonostante tutto, sta funzionando perché si fonda su un DNA tipicamente lombardo e su un capitale umano straordinario – ha detto -. Questo è il grande privilegio che abbiamo e che ci ha consentito sul settore del legno arredo e del design di essere all’avanguardia a livello europeo, nel 2020 eravamo secondi dietro solo alla Germania. Il 2022, sia nel primo che nel secondo trimestre, ha fatto segnare sul settore del legno arredo e sul settore della produzione di mobili un +20% di export che è un dato straordinario. Ancora una volta noi italiani e noi lombardi abbiamo dimostrato di riuscire a scoprire ogni volta un modo per superare le tante crisi che sono spesso differenti e differenziate tra di loro. Grazie poi alle associazioni di categoria e agli enti intermedi che sono fondamentali; non possiamo fare a meno e non possiamo mettere in discussione questo mondo associativo.

“Oggi più che mai, però, serve un grande lavoro per far coincidere quello che viene richiesto dal mercato del lavoro e quello che si impara sui banchi di scuola. C’è bisogno di un grande sforzo culturale sulle famiglie, sulle scuole e sulle istituzioni – ha continuato Fermi -. Oggi, infine, c’è bisogno di ristimolare la voglia di lavorare nelle giovani generazioni, non sto parlando solo del settore legno; questo è un altro grande tema culturale su cui dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme perché la cultura del lavoro è la vera forze di questa terra e dell’Italia. Questa voglia di lavorare deve essere ritrasmessa in maniera molto forte ai giovani”.

La mattinata di lavori è proseguita con un’approfondita analisi degli scenari di settore condotta da Csil – Centre for Industrial Studies, centro specializzato nella ricerca economica applicata con competenze specifiche in competitività delle PMI e analisi di mercato, politiche industriali e dell’innovazione e sviluppo regionale. Quindi il dibattito, moderato da Sebastiano Barisoni, finalizzato a far emergere il punto di vista degli imprenditori che rappresentano il distretto del mobile della Brianza. Sono intervenuti Massimo Moscatelli, Presidente di CLAB – Centro Legno Arredo Brianza; Marco Bellasio, Presidente settore legno arredo Confartigianato Imprese Como; Giampiero Conti, Presidente del settore legno arredo Confartigianato Imprese Lecco, nonché presidente regionale della categoria; Giorgio Formenti, Portavoce del Settore Legno Arredo di CNA Lombardia; Maurizio Riva, Presidente del Consorzio Vero Legno; Andrea Tagliabue, Presidente Consiglio Gruppo Legno Arredamento Confindustria Como.

Fornitore Offresi Arredo&Design è aperto dal 19 al 21 gennaio dalle 9.30 alle 17.30. Informazioni www.fornitorelegno.com.