FIGISC Confcommercio Lecco rinnova il suo direttivo

Rusconi guiderà la categoria fino al 2024

LECCO – Carlo Rusconi è stato eletto all’unanimità alla carica di presidente del Gruppo Gestori impianti stradali per la distribuzione carburanti aderenti alla Figisc di Confcommercio Lecco per il prossimo quinquennio 2019 – 2024.

L’elezione, con la conferma di Rusconi che era presidente uscente, si è svolta presso Palazzo del Commercio a Lecco lo scorso 17 aprile. Oltre a Rusconi, che ha ringraziato i presenti per avergli rinnovato la fiducia, il nuovo Consiglio direttivo sarà composto Ugo Bolognani, Tiziana Maver, Flavio Polizzi (riconfermati) e Ermes Micheli (new entry): anche i consiglieri sono stati eletti all’unanimità.

Al termine delle votazioni si è aperta una discussione su vari temi di attualità per la categoria, quali le disposizioni legislative in materia di commissioni bancarie sui rifornimenti, i rapporti con le compagnie petrolifere e i relativi prezzi da applicare, le nuove disposizioni fiscali in materia di fattura elettronica.

In particolare è emersa la preoccupazione per la prossima apertura di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti nella zona dell’Iperal di Civate.