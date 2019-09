Giovani Imprenditori di Confindustria in ‘study visit’ a Bruxelles

Dieci i partecipanti all’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani di Lecco e Sondrio

La due giorni sarà dedicata alla conoscenza delle Istituzioni europee e ad incontri di approfondimento

LECCO – È in programma oggi e domani, 5 e 6 settembre, la study visit organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con l’Ufficio della Territoriale a Bruxelles.

Dieci partecipanti

Dieci i partecipanti alla visita a Bruxelles, guidata dal Presidente del Gruppo Giacomo Riva e dai Vicepresidenti Stefano Fumagalli e Lorenzo Mottolini, che prende il via in mattinata presso la sede del Parlamento europeo, dove è programma l’incontro con alcuni Eurodeputati per un approfondimento sui principali dossier di interesse per l’industria italiana all’attenzione del Parlamento e le aspettative delle imprese con la nuova legislatura.

Il programma della due giorni

Il pomeriggio, due incontri nella sede della Delegazione di Confindustria presso l’Ue affrontano i temi: “Inquadramento sul funzionamento dell’Unione europea” con Cristina Scarfia, Delegazione di Confindustria presso l’Ue; “Export per crescere. La politica commerciale dell’Ue: inquadramento generale e stato dell’arte dei negoziati di maggiore importanza” con Cesare Morbelli, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Ue.

La Delegazione sarà sede anche degli appuntamenti previsti nella seconda giornata: “Presentazione delle attività della Delegazione” con Matteo Borsani, Direttore della Delegazione di Confindustria presso l’Ue; “Nuovi trend. Le iniziative dell’Ue sul tema dell’intelligenza artificiale. Un caso aziendale”; “Ambiente e sostenibilità, prospettive e cambiamenti per le imprese” a cura della Delegazione di Confindustria; “Come l’Ue supporta la formazione delle competenze digitali nelle aziende” con Silvia Merisio, Commissione europea – DG Connect; “Le opportunità di finanziamento dell’UE per le PMI” a cura della Commissione europea – DG RTD; “Come l’Ue supporta l’innovazione e l’imprenditorialità” a cura di EIC – Consiglio europeo per l’innovazione; “La lobby a Bruxelles. Come si muovono le associazioni europee”.

Conoscenza delle Istituzioni europee

“Il programma della prima study visit del Gruppo Giovani Imprenditori a Bruxelles è stato pensato in modo da fornire una panoramica completa dedicata alla conoscenza delle Istituzioni europee, oltre che del ruolo della delegazione di Confindustria presso l’Ue – sottolinea il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. Gli incontri con diversi funzionari consentiranno invece un focus su strumenti ed opportunità a disposizione del sistema imprenditoriale, particolarmente interessanti per noi giovani imprenditori”.