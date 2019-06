Giovedì la 7^ edizione della “Rilevazione prezzi mercato immobiliare”

La Rilevazione riguarda Lecco e Provincia ed è realizzata da Fimaa Confcommercio Lecco

La presentazione della pubblicazione 2019 si svolgerà giovedì 7 giugno

LECCO – Verrà presentata il prossimo 7 giugno la settima edizione della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia” realizzata da Fimaa Lecco. L’appuntamento è fissato per le ore 10 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco.

“Quando siamo partiti nel 2013 avevamo l’ambizione di potere diventare un punto di riferimento per il settore e per il territorio; grazie al lavoro svolto insieme a diversi colleghi e al prezioso aiuto della struttura di Confcommercio Lecco, possiamo dire di avere raggiunto l’obiettivo – sottolinea il presidente della Fimaa Lecco e membro di Giunta di Confcommercio Lecco, Sergio Colombo – Il valore della ‘Rilevazione’ oltre che nei numeri forniti e del quadro d’insieme proposto, risiede a mio avviso anche in un messaggio che Fimaa Lecco sostiene da tempo con diverse azioni, ovvero quello della promozione della professionalità degli agenti immobiliari associati che operano sul territorio. In quest’ottica, a fianco della consulenza e della formazione che offriamo quotidianamente, ritengo sia fondamentale anche il supporto puntuale che questo strumento consente. Una pubblicazione di facile lettura, efficace, immediata e dettagliata, che permette di orientarsi con chiarezza e semplicità nel mercato immobiliare lecchese”.

La presentazione della settima edizione è, come detto, in programma venerdì 7 giugno dalle 10. Dopo i saluti da parte di Antonio Peccati (presidente Confcommercio Lecco), Sergio Colombo (presidente Fimaa Confcommercio Lecco, coordinatore regionale della Fimaa e consigliere nazionale Fimaa), Davide Bergna (consigliere segretario Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco) e di Valter Reatti (tesoriere Collegio Geometri della Provincia di Lecco), è previsto l’intervento del presidente nazionale Fimaa, Santino Taverna (“Incompatibilità: la professione dell’agente immobiliare”). Quindi prenderà la parola Enrico Quadri (amministratore delegato Hgroup) che affronterà il tema “Agente immobiliare e mediatore creditizio non più separati in casa”, seguito dal direttore Ente Mutuo, Giuseppe Dalla Costa (“Ente Mutuo: una nuova forma di assistenza sanitaria per i professionisti”). Quindi il presidente Fimaa Lecco, Sergio Colombo, presenterà la pubblicazione di quest’anno. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 12.15.

La Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare 2019, realizzata dalla Fimaa Confcommercio Lecco, in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, si avvale del patrocinio della Camera di Commercio di Lecco e della sponsorizzazione di Casashare, Credipass-MedioFimaa, Hgroup, Acel Energie e Ente Mutuo Regionale