Gruppo Acinque: approvato il Piano Industriale 2025-2029

Il Gruppo Acinque è un punto di riferimento per la gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche nei territori in cui opera

LECCO – Il Consiglio di Amministrazione di Acinque ha esaminato e approvato il Piano Industriale 2025-2029 che, in coerenza con le precedenti linee strategiche, conferma la volontà del gruppo di porsi come punto di riferimento per i territori in cui opera per la gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche, a beneficio delle comunità locali.

“Transizione energetica” ed “Economia circolare” si confermano i pilastri fondamentali su cui concentrarsi per favorire lo sviluppo sostenibile dei territori attraverso obiettivi di decarbonizzazione e valorizzazione degli scarti come nuove risorse. Un intento che si concretizza mettendo a disposizione degli stakeholders le migliori soluzioni innovative e sostenibili per un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

Vengono privilegiati investimenti che possono contribuire al raggiungimento degli SDGs fissati a livello internazionale con risparmi misurabili nella riduzione delle emissioni CO2 (ca. 415 k ton di emissioni CO2 evitate in arco piano) e integrati nel Piano come KPI di sostenibilità.

Il Gruppo vuole essere protagonista di una transizione ecologica giusta e inclusiva (Just Transition), in cui la dimensione sociale insita nell’operato di imprese come Acinque è inclusa nelle traiettorie di sviluppo.

Una transizione che si traduce nell’attenzione alle persone e nella valorizzazione del loro lavoro, nell’impegno a ridurre le emissioni di gas serra anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative e la digitalizzazione dei processi, oltre che nella gestione sostenibile della catena di fornitura che metta in sicurezza gli approvvigionamenti e nel dare costante supporto al benessere delle comunità di riferimento.

Il Piano Industriale 2025-2029 prevede investimenti complessivi pari a 333 milioni di euro, di cui il 63% ammissibili alla tassonomia, con l’obiettivo di garantire valore e continuità nel lungo periodo per i territori in cui il Gruppo è presente.

I progetti legati a specifici obiettivi di sviluppo sostenibile ammontano a 257 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro destinati a investimenti diretti del Gruppo (circa il 66% del totale previsto) e 37 milioni di euro destinati a interventi di efficientamento e riqualificazione energetica presso terzi.

Nel quinquennio 2025-2029 resta costante l’attenzione sul mantenimento dell’equilibrio finanziario. Aspetti quali la generazione di cassa, la gestione efficiente del capitale circolante e la gestione finanziaria permettono di consolidare in arco piano solidi “ratios” con un rapporto Indebitamento Finanziario Netto /EBITDA inferiore a 3x e Leverage non superiore a 0,75. Ebitda 2029 previsto pari a 106,2 milioni di euro con CAGR ’25-’29 pari al 3,6%. Il Gruppo mantiene una forte attenzione agli azionisti prevedendo un pay out medio in arco piano di oltre 90% del risultato netto di Gruppo.

L’amministratore delegato, Stefano Cetti, sottolinea: “Il 63 per cento dei 333 milioni di investimenti che realizziamo sui territori documenta l’impegno concreto del nostro Gruppo nello sviluppo sostenibile delle aree in cui siamo presenti, contribuendo in maniera responsabile a creare valore condiviso, nel rispetto dell’ambiente e delle persone”.

“Punto di riferimento nelle forniture e nei servizi, Acinque conferma la propria vocazione ad assumere un ruolo guida nell’ambito della transizione energetica, dell’uso consapevole delle risorse, del contrasto al cambiamento climatico. È una scelta precisa, che appartiene all’identità di una multiutiliy fondata sulla responsabilità sociale d’impresa nei confronti delle comunità locali e dei portatori di interesse” spiega Stefano Cetti.

Inoltre, aggiunge: “Questo piano è lo strumento attraverso il quale intendiamo proseguire nel nostro percorso verso un sistema energetico che promuove l’utilizzo delle rinnovabili, che ricorre alle leve dell’innovazione e dell’efficientamento, alle competenze e alla capacità di iniziativa, per generare sviluppo e crescita rispettosa dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini”.

La presentazione di dettaglio del Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo Acinque è consultabile su questo sito (nella sezione Investitori).