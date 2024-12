Gruppo Colorifici Confcommercio Lecco, Claudio Monticciolo confermato presidente

Al suo fianco il consigliere Giuseppe Brambilla

LECCO – L’assemblea elettiva del Gruppo Colorifici di Confcommercio Lecco ha confermato come presidente, per il quinquennio 2024-2029, Claudio Monticciolo, legale rappresentante del Colorificio Iris di Lecco: il presidente uscente è stato eletto all’unanimità. Come consigliere del gruppo, sempre all’unanimità, è stato eletto Giuseppe Brambilla, legale rappresentante della ditta Colorvilla di Lecco, già presente nel Direttivo uscente.

Nel corso dei lavori, svoltisi il 25 novembre scorso presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è stato deliberato di organizzare nei primi mesi del 2025 una assemblea durante la quale si tratteranno, con la partecipazione di esperti relatori, temi di rilevante importanza per la categoria, quali le nuove normative UNI e ADR