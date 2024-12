I sindacati proclamano uno sciopero di 4 ore per il contratto dei metalmeccanici

Le prime quattro ore di sciopero si terranno venerdì 13 dicembre

La mobilitazione dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale

LECCO – Il 13 dicembre si terrà uno sciopero di 4 ore in tutte le aziende metalmeccaniche della provincia di Lecco. L’iniziativa è stata proclamata da FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Federmeccanica-Assistal.

Il 12 novembre scorso, le trattative per il rinnovo del contratto si sono interrotte, portando alla decisione di organizzare una serie di scioperi territoriali per far sentire la voce dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali nazionali hanno proclamato un pacchetto di otto ore di sciopero da effettuarsi entro il 15 gennaio, a cui si aggiunge il blocco immediato degli straordinari e della flessibilità.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, le prime quattro ore di sciopero si terranno venerdì 13 dicembre, durante l’ultima parte di ciascun turno lavorativo. Le successive quattro ore di sciopero, saranno comunicate dalle Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali.