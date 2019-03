Appuntamento a Lario Fiere di Erba per oltre 250 giovani a colloquio con le imprese

Per gli universitari un corso formativo con LinkedIn

ERBA – E’ in programma per questo lunedì, 25 marzo a Lario Fiere di Erba, il Career Day alla rovescia di Roadjob, un’iniziativa che mette i giovani al centro cercando di creare una nuova relazione dell’industria con il territorio e il tessuto sociale

Oltre 250 giovani delle scuole partner dell’iniziativa avranno la possibilità di incontrare i manager e gli imprenditori delle più importanti realtà del territorio di Como, Lecco e della Brianza, coi quali confrontarvi sul mondo del lavoro, sulla vita in azienda, sulle possibilità di carriera, sull’innovazione e la trasformazione digitale. Un’arena, in cui gli studenti saranno i protagonisti.

Personal Branding, come porsi sul mercato del lavoro

All’interno dell’evento ci sarà un momento dedicato esclusivamente agli universitari. Il tema? Personal Branding, ovvero l’arte di proporsi sul mercato del lavoro. Un argomento spesso sottovalutato, ma fondamentale soprattutto per muovere bene i primi passi. Il workshop sarà condotto direttamente da LinkedIn, che ha messo a disposizione un professionista dell’Headquarter di Dublino. Un’occasione da non perdere per raccogliere consigli e spunti per il proprio profilo LinkedIn e non solo.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. E’ possibile prenotarsi al seguente link (clicca qui)