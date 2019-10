East Lake Como Hospitality ha incontrato oltre trenta buyer internazionali

Prima esperienza del neonato Consorzio Albergatori Lecchesi con la partecipazione alla più importante fiera italiana del turismo

RIMINI – Presente allo stand di Regione Lombardia – Explora, East Lake Como Hospitality il Consorzio Albergatori Lecchesi ha avuto l’opportunità di incontrate oltre 30 buyer e di mettere le basi per la stipula di accordi per l’incoming di nuovi turisti da diverse nazioni in particolare, Europa, Stati Uniti, Cina, Asia, Arabia.

Un impegno importante è stato quello di promuovere il territorio, ancora poco conosciuto e poco considerato come destinazione da parte degli addetti ai lavori che si rivolgono sostanzialmente a Como ed al centro lago.

“Una volta di più, questa esperienza ci ha confermato la necessità di promuovere in modo professionale il nostro territorio che oggi non viene preso in considerazione dai buyer, ma che, una volta spiegato, diventa interessante in un contesto in cui le aree più rinomate faticano a soddisfare le richieste e aumentano i prezzi. – Ha commentato il presidente del Consorzio, Fabio Dadati, presente per tutta la durata del manifestazione – Un impegno importante che il nostro piccolo consorzio da solo non può sostenere, ma a cui da il suo contributo convinto”.

Insieme a Dadati hanno partecipato, Martina Longhi, vice presidente e Paola Combi, consigliere. L’attività di presidio costante è stata svolta da Elisa Castelli di Quo Gentium Travel con cui il consorzio ha stipulato un accordo per la partecipazione alle fiere ed ai work shop.

Il prossimo appuntamento è a novembre a Londra con il WTM, la più grande fiera B2B del turismo.

Da sottolineare la grande sinergia che si è realizzata con gli altri operatori lecchesi che hanno preso parte alla manifestazione, un gruppo sempre più coeso e determinato a fare bene.

Il Consorzio è attivo con il suo sito www.eastlakecomohospitality.com, è presente sui social con la sua pagina FB @eastlakecomohospitality ed è possibile contattarlo all’indirizzo email info@eastlakecomohospitality.com.