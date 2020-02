Il Lago di Como alla fiera del turismo di Berlino. “Diamo un segnale forte”

Importante partecipazione della Camera di Commercio alla ITB Berlino

Turismo a rischio per l’allarme virus, “dobbiamo reagire e confermarci tra le mete più ambite”

LECCO – Il Lago di Como sarà presente alla manifestazione ITB BERLINO – Fiera Internazionale del turismo dal 4 all’8 marzo 2020 (https://www.itb-berlin.de/en).

Dopo il grande successo riscosso lo scorso febbraio alla fiera internazionale FESPO 2020 di Zurigo, il Lago di Como torna protagonista con un proprio stand dedicato di 12 mq all’interno dello spazio ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo – nel cuore di una delle manifestazioni di settore più importante a livello mondiale e che vede 10.000 espositori provenienti da 180 Paesi, con un’affluenza di 180.000 visitatori in 4 giorni di fiera.

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con gli enti del territorio e con il supporto organizzativo di Lariofiere di Erba, punta a consolidare il brand Lago di Como a livello internazionale attraverso la presenza forte e sinergia sui principali mercati di riferimento.

“La Germania è tra i primi Paesi di provenienza dei turisti che ogni anno visitano il nostro territorio – riferisce Giuseppe Rasella, componente di Giunta della Camera di Commercio – È un mercato importante per la nostra economia e particolarmente interessato all’offerta turistica lariana, alle nostre bellezze e attrattive paesaggistiche, sportive e culturali. La partecipazione alla fiera di Berlino vuole essere anche un segnale forte e chiaro che il Lago di Como è sempre pronto ad accogliere i viaggiatori di tutto il mondo, offrendo servizi e location di elevato livello e in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Il momento di criticità che stiamo vivendo ci rende ancora più determinati affinché la destinazione Lago di Como si confermi come una delle mete più ambite al mondo”.

Lo stand

Allo stand istituzionale della Camera di Commercio saranno presenti anche 3 associazioni di operatori lariani: East Lake Como Hospitality – Consorzio Albergatori Lecchesi, PromoBellagio e Riva Romantica, che rappresenteranno l’offerta turistica nella sua completezza e avranno a disposizione gratuitamente un desk per la promozione delle strutture ricettive e alberghiere.

La presenza di uno spazio dedicato del Lago di Como ha suscitato grande interesse da parte dei buyers presenti in fiera, con oltre 30 appuntamenti confermati con giornalisti e blogger internazionali, incontri B2B e colloqui con alcune delle maggiori testate internazionali: The Guardian (UK), Destination Wedding (UK) e National Geographic, quest’ultimo interessato a dedicare nel mese di maggio una cover story sul Lago di Como.

Nello spazio allestito all’interno dello stand ENIT-Italia sarà presente personale qualificato a disposizione dei buyers e dei visitatori per fornire approfondimenti, informazioni e per raccontare il territorio e le sue bellezze. Sarà inoltre distribuito materiale promozionale, in lingua inglese e tedesca, fornito dalle associazioni di operatori e dalle strutture museali del territorio.

Reagiamo al momento difficile

“Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri che stiamo avendo dalla fiera ITB – riferisce Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – L’attenzione che il mercato tedesco ci sta riservando è un segnale forte e molto positivo. Gli appuntamenti fissati con i giornalisti europei ci fanno sperare in un’ottima riuscita della missione, per reagire prontamente a questo momento di tensione e per comunicare al meglio la nostra destinazione. Lariofiere affianca la Camera di Commercio Como-Lecco nell’organizzazione di questa iniziativa, con la collaborazione di ENIT, ben sapendo che le manifestazioni internazionali B2B sono un elemento chiave della promozione”.

Derflingher testimonial del Lario

Nel pomeriggio del 6 marzo è in programma una conferenza stampa internazionale nella quale il Lago di Como sarà il protagonista principale e avrà un testimonial di eccellenza: Enrico Derflingher, chef stellato di fama internazionale, nato a Lecco, che a soli 27 anni è diventato chef personale della Casa reale inglese e nel 1991 chef alla Casa Bianca.

Il testimonial darà “voce” al Lago di Como: non solo splendide ville e hotel da sogno, ma anche angoli ameni, gusti autentici ed esperienze vere ed indimenticabili. Un racconto che stuzzicherà l’appetito di chi è alla ricerca di un luogo con tutti i comfort ma con una vasta gamma di alternative per una vacanza memorabile e densa di emozioni.