In Confcommercio una raccolta di regali per i bimbi meno fortunati

L’iniziativa del Gruppo Giovani che per una settimana ha raccolto i doni. Ieri la serata conclusiva

Il 23 e 24 dicembre saranno consegnati ai piccoli pazienti dell’ospedale o ospiti di case famiglie

LECCO – Tanti pacchetti di Natale pronti da distribuire: è il risultato di “Gift”, il progetto solidale promosso dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco dedicato ai più piccoli. Dopo la prima edizione svoltasi nel 2019, quest’anno i Giovani hanno voluto riproporre l’iniziativa benefica, che consiste in una raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio.

Rispetto a Gift 2019, questa volta la consegna dei regali da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, negli orari di apertura della associazione per l’intera giornata di ieri, lunedì, al termine della quale si è svolto un momento conviviale tra gli imprenditori partecipanti.

I regali raccolti verranno poi distribuiti il 23 e 24 dicembre presso le strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani: Ospedale Manzoni di Lecco, Ospedale Mandic di Merate e Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

“Come Gruppo Giovani siamo contenti di potere riproporre questa iniziativa, visto il valore della stessa e visto anche l’ottimo riscontro che avevamo registrato nella prima edizione: con un piccolo gesto possiamo portare un po’ di serenità ai più piccoli che si trovano a trascorrere il Natale in ospedale o che vivono situazioni di fragilità – evidenzia il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno – Quest’anno abbiamo pensato di ‘allungare’ il momento della consegna dei doni, prevedendo la possibilità di portarli in associazione per una settimana intera: ringrazio il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e tutta la struttura per la collaborazione”.

Il progetto Gift nasce su iniziativa privata di Federico Gordini (oggi presidente regionale dei Giovani di Confcommercio) e nel 2014 viene “adottato” dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monza e Brianza. La prima edizione a Lecco si è svolta nel dicembre 2019.