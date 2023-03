In seimila per l’esordio dei “Beauty Day” a Lariofiere

Buona la ‘prima’ per la fiera dedicata al benessere che si è svolta in questi giorni a Lariofiere di Erba

Stand, convegni e workshop. Coinvolte anche le scuole di formazione

ERBA – Si sono chiusi con oltre 6 mila visitatori i “Beauty Days” di LarioFiere, la mostra-congresso interamente dedicata al benessere: estetica e wellness, hair style, fitness – e creata dalle associazioni di riferimento del settore.

L’evento si è svolto sotto l’egida di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, Compagnia delle Opere di Lecco Sondrio, Compagnia delle Opere di Como, CNA del Lario e della Brianza, Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Como, Confcommercio Lecco, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio.

Diego Dalla Palma e Paolo Guatelli sono stati ospiti di eccezione dell’evento. La giornata di lunedì si è aperta con una interessante tavola rotonda sul tema “Formazione professionale: cosa riserva il futuro”, organizzato dagli Enti di formazione del territorio. Molteplici gli argomenti affrontati: dalla collaborazione delle aziende all’interno dei percorsi formativi come gli stage, alle richieste del mercato per le nuove figure professionali fino alle competenze necessarie richieste agli studenti dalle aziende.

Un ricco programma congressuale ha caratterizzato la seconda giornata di Beauty Days con ospiti di spessore come Elio Zambelli che ha affrontato il tema delle norme che regolano l’utilizzo delle apparecchiature in campo estetico, Angela Noviello ha analizzato le competenze che devono affrontare le estetiste del futuro, la general manager di Marzia Clinic, Raffaella Gornati ha sottolineato il fondamentale ruolo del professionista della bellezza nella fase della menopausa. Entrambe le giornate sono stata caratterizzate da eventi e dimostrazioni organizzate presso gli stand degli espositori, dai trattamenti estetici ai consigli su come mantenersi in forma e prepararsi alla stagione estiva.

Infine le aziende leader per l’hair style professionale Medavita e Wella, hanno portato a Beauty Days seminari e workshop per mostrare le ultime tendenze e le proporre le novità 2023.

Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere commenta: “Sono molto soddisfatto di questa prima edizione che ha dimostrato il successo di un evento a formula mista, con una giornata dedicata al pubblico consumer e una giornata riservata agli operatori del settore e alle scuole, sono oltre 6.000 gli ingressi registrati con un’affluenza anche di operatori fuori dalle province limitrofe. Partendo dall’esperienza di questa prima edizione, il tavolo di lavoro composto dalle Associazioni di Categoria di riferimento si riunirà nelle prossime settimane per convalidare i contenuti l’evento e lanciare la seconda edizione”.

“Esperienza molto positiva e gratificante, sono state due giornate intense e di confronto tra noi operatori del comparto benessere – dice Maria Cristina Meroni, Presidente Settore Benessere di Cna Lario e Brianza – è di grande stimolo per tutti noi aver visto la presenza di numerosi giovani che muovono i primi passi in questo ambito e che saranno gli addetti del futuro”.

La stessa opinione è condivisa da Dante Proserpio, Presidente della categoria settore Benessere di Confartigianato Imprese Lecco e da Elisabetta Maccioni, Presidente della categoria settore Benessere di Confartigianato Imprese Como, che sottolineano l’importanza di dar voce a un settore non sempre valorizzato e che come tanti, a causa dell’emergenza sanitaria, ha subito danni ingenti.

Gli istituti scolastici presenti alla mostra congresso hanno espresso il proprio talento, attraverso la realizzazione di video che hanno messo in risalto il cambiamento e l’evoluzione della bellezza nel corso degli anni. Nella giornata di Domenica 26 febbraio sono stati consegnati i riconoscimenti: l’Award Beauty Days è stato assegnato al Centro di Formazione Professionale di Como, mentre il Premio della Critica è stato conferito all’Accademia del Benessere Fondazione Clerici di Lecco.

L’appuntamento per la seconda edizione è nei giorni 25-26 febbraio 2024.