Giovani Imprenditori di Api al cinema per celebrare il 30esimo e riflettere

Il lavoro al centro della rassegna di film al Nuovo Cinema Aquilone

LECCO – Serata d’esordio per “Officina Cinema”, il cineforum sul tema del lavoro promosso dai Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio in occasione di un importante compleanno: il trentennale di attività del gruppo, parte integrante della realtà associativa delle piccole medie imprese.

Il Nuovo Cinema Aquilone ospiterà i tre appuntamenti della rassegna che, mercoledì sera, ha preso il via con la prima pellicola. A presentare la serata, dal palco del cineteatro, è stata la presidente Laura Silipigni che ha rimarcato l’importante traguardo d’età raggiunto dal Gruppo Giovani Api e ha ringraziato mons. Davide Milani per la collaborazione del cinema parrocchiale nella realizzazione di questa iniziativa.

Ad affiancare la presidente dei giovani imprenditori c’era Gianluca Pisacane, critico cinematografico che accompagnerà anche nei prossimi appuntamenti il pubblico in sala introducendo la proiezione dei film con un’analisi e nella discussione finale.

“In questo momento il grande rimosso del cinema italiano è proprio il lavoro – ha rimarcato il critico – è un argomento di cui decidiamo di parlare e di riflettere pochissimo, soprattutto sul grande schermo, al contrario di quanto succede all’estero dove invece le produzioni non mancano. Perché in Italia non lo facciamo? Forse perché siamo più lenti nel carpire certe tendenze, invece il lavoro dovrebbe essere uno dei temi portanti in questo momento anche al cinema”.

E infatti sono stranieri i film proposti nella rassegna: il primo è stato “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, una commedia spagnola dai toni grotteschi.

Seguirà mercoledì 11 maggio “In guerra”, pellicola francese incentrata sulla lotta sindacale dei lavoratori di un’azienda in chiusura. Infine, il 25 maggio, “Joy” con Jennifer Lawrence, protagonista delle vicende di una giovane imprenditrice, in cast con Robert De Niro e Bradley Cooper.

Le serate sono aperte al pubblico con prenotazione. Per entrare in sala è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e mostrare il Green Pass rafforzato.

