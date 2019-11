‘Io ci sarò!’, l’evento di Confindustria a Lariofiere

L’appuntamento il 15 novembre al centro Lariofiere a Erba

L’evento è targato Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio

ERBA – “Io ci sarò! Prendiamoci cura del nostro futuro, insieme” è l’evento, in programma per venerdì 15 novembre 2019 a Erba, ideato e organizzato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio.

In occasione dell’Assemblea 2019, le due Associazioni territoriali hanno progettato per il secondo anno consecutivo un evento congiunto, con una formula che introduce però alcuni elementi di novità rispetto a quanto già proposto in passato. Uno schema non convenzionale, per invitare imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, stakeholder e giovani presenti a riflettere su alcuni temi di interesse centrale e generale. Offrire spunti di ragionamento, ma anche sollecitare curiosità, far emergere domande, contribuire a generare nuove idee: questo si propone di fare l’edizione 2019 dell’evento assembleare comune.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 11.00 con i presidenti di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva, e di Confindustria Como, Aram Manoukian.

Saranno protagonisti della mattinata anche il presidente di AIDAF Francesco Casoli, il presidente del Gruppo Techint Gianfelice Rocca, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Ospite dell’incontro anche il direttore d’orchestra Daniele Agiman. A condurre i lavori sarà il Direttore di Class CNBC Andrea Cabrini.

QUI il programma