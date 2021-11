Iperal rinnova il suo impegno con la colletta alimentare

Tutti i punti vendita aderiranno all’iniziativa di sabato 27 novembre

Da lunedì 28 novembre a domenica 5 dicembre, inoltre, i clienti potranno fare una donazione tramite una Gift Card

LECCO – Iperal, in quanto azienda della grande distribuzione, aderisce con entusiasmo alla chiamata del Banco Alimentare che, come ogni anno, ha organizzato la Colletta Alimentare. Un impegno a cui Iperal ha risposto mettendo a disposizione tutti i punti vendita della rete per supportare questa importante operazione. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno compie il suo 25° anniversario, avverrà in una doppia modalità: sabato 27 novembre, la colletta sarà nella sua tradizionale raccolta fisica, con la possibilità da parte dei clienti di acquistare alimenti e donarli all’uscita ai volontari nei seguenti supermercati Iperal: Adamello Darfo Boario Terme, Castione Andevenno, Civate, Piantedo, Arosio, Barlassina, Besana, Bianzone, Bovisio Masciago, Breno, Calolziocorte, Carate Brianza, Caravaggio, Carlazzo, Carvico, Cassina De’ Pecchi, Cantù, Casnigo, Clusone, Como, Consiglio di Rumo, Costa Volpino, Erba via Libertà, Erba via Volta, Lecco, Lentate sul Seveso, Mandello del Lario, Milano viale Monza, Morbegno, Prata Camportaccio, Presezzo, Scanzorosciate, Seregno via Fermi, Seregno via Verdi, Sondalo, Sondrio, Treviolo, Rogolo, Rogno, Sorisole, Vertova.

Da lunedì 28 novembre a domenica 5 dicembre la Colletta Alimentare sarà invece

dematerializzata: i clienti potranno fare una donazione tramite una Gift Card, versando direttamente alla cassa dei negozi 2, 5 o 10 euro in tutti i punti vendita Iperal. L’intero valore delle Gift Card verrà poi convertito in alimenti che Iperal consegnerà al Banco Alimentare con l’obiettivo di garantire la distribuzione di generi alimentari per le persone e famiglie in difficoltà (sempre più numerose anche a seguito della pandemia) assistite da strutture caritative territoriali.

L’insegna valtellinese punta sulla costante evoluzione e sulla creazione di valore per i collaboratori ma anche per le comunità locali. Iperal, in linea con questa mission, applica i suoi valori fondanti a ogni supermercato: forte legame con il territorio, concretezza, solidarietà e fiducia. Un modello che trova riscontro nell’ambiente circostante, nell’offerta proposta ai clienti, della scelta attenta dei prodotti e dei fornitori, con la valorizzazione delle produzioni locali, alla scelta delle operazioni sociali da supportare.