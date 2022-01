La Borsa Locale del Turismo Lariano torna il 21 e 22 marzo

La terza edizione si svolgerà all’Nh Lecco Pontevecchio

LECCO – La Borsa Locale del Turismo Lariano (BLTL2022) si svolgerà a Lecco il 21 e 22 marzo presso l’Nh Lecco Pontevecchio, sede ormai tradizionale dell’evento. Il Matching B2B tra aziende del turismo, reti di impresa e tour operator locali, ha lo scopo di far entrare in contatto l’offerta turistica del territorio con gli intermediari nazionali ed esteri presenti alle più importanti fiere: BIT Milano 2022, ITB Berlino 2022, TTG Rimini 2022, WTM Londra 2023 e altre che saranno selezionate nel corso dell’anno.

“E’ una grande occasione di business per le aziende del territorio – spiega Stefano Gianola, presidente della rete di imprese Montagne Lago di Como – che in questo modo hanno la possibilità concreta di proporsi in modo efficace sui mercati internazionali. Infatti, ogni partecipante alla BLTL ha il diritto ad essere inserito nel ‘catalogo confidenziale dell’offerta turistica’, che sarà presentato al mercato nazionale ed internazionale. Il catalogo consente di far conoscere le imprese del territorio grazie al fitto programma di promo-commercializzazione organizzato dalle reti di imprese”.

Per il 2022 la formula sarà quella dello speed date in presenza: “Finalmente torneremo a incontrarci al Nh Hotel Pontevecchio – prosegue Gianola -. Siamo felici e orgogliosi di riproporre questa importante iniziativa, che la rete organizza in qualità di partner del progetto Le Vie Del Viandante 2.0, in collaborazione con i capofila del progetto, Comune di Lecco e Regione Moesa, e gli altri partner privati: il Consorzio Turistico della Valchiavenna, l’Associazione North Lake Como e l’Ente Turistico del Moesano”.

La partecipazione per il 2022 prevede una quota simbolica di iscrizione, che va pagata direttamente online tramite l’ecommerce di Montagne Lago di Como. La BLTL 2022 fa parte del programma europeo Interreg Italia-Svizzera che ha cofinanziato questa iniziativa. Si tratta quindi di un’ulteriore occasione per sperimentare la collaborazione fra imprese nelle attività di incoming.

Le quote di iscrizione 2022:

Socio MLC – fascia 1-3 lavoratori € 20,00

Socio MLC – fascia 4-7 lavoratori € 25,00

Socio MLC – fascia da 8 lavoratori in su € 30,00

Socio CONSORZIO VALCHIAVENNA € 30,00

Socio ENTE TURISTICO MOESANO € 30,00

Non socio € 60,00

Infine, ma non meno importante, l’iscritto potrà partecipare gratuitamente agli “Eventi Extra BLTL”, il cui programma sarà definito a breve, con conferenze e momenti formativi sempre presso l’Nh Lecco Pontevecchio. Per iscriversi alla BLTL 2022 visitare il sito www.montagnelagodicomo.it.

Per informazioni

Montagne del Lago di Como

Piazza IV Novembre, 1 – 23832 Crandola Valsassina (LC)

Tel. 0341/802040 – Cell. 347/5102227

info@montagnelagodicomo.it