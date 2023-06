La filiera della carta stampata: un convegno in Confcommercio Lecco

Appuntamento mercoledì 14 giugno per parlare del futuro

Ospiti di caratura nazionale per affrontare le prospettive del mondo dell’editoria

LECCO – Un convegno di alto profilo con ospiti di caratura nazionale per affrontare le prospettive che attendono la filiera della carta stampata e il mondo dell’editoria. Confcommercio Lecco – che da oltre vent’anni è in prima fila nella difesa e nello sviluppo di questo settore, in primis a fianco del mondo delle edicole (tramite Snag Lecco) – ha organizzato un appuntamento dal titolo “La filiera della carta stampata: tracciamo il futuro insieme”, fissato per mercoledì 14 giugno alle ore 10 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“Abbiamo deciso di organizzare un seminario proprio per condividere alcune buone pratiche e approfondire alcune idee di prospettiva – evidenzia il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Pochi mesi fa, ad esempio, Regione Lombardia ha riconosciuto il nostro progetto “La carta in rete” tra le filiere meritevoli di attenzione. Ma abbiamo anche avviato con il Prefetto di Lecco un protocollo per generare interventi economici per l’apertura di nuovi punti vendita di quotidiani e periodici nei paesi dove non ci sono edicole (sono 9 in provincia di Lecco) e un contributo nei 43 paesi dove c’è un solo punto vendita ed è a rischio la circolazione della libera informazione. Riteniamo sia fondamentale che Confcommercio Lecco si faccia carico di queste iniziative e ci auguriamo che il territorio e tutti gli attori istituzionali siano pienamente consapevoli delle sfide che abbiamo davanti”.

Il convegno inizierà con i saluti del vicepresidente di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri, seguito da due interventi relativi alla situazione locale: il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, parlerà della salvaguardia dell’informazione di qualità che devono mettere in atto i Comuni sostenendo i punti vendita, mentre Alberto Spagnolo (responsabile diffusione Gruppo Sesaab) parlerà in rappresentanza degli editori lecchesi, mettendo in risalto quali sono state le ” buone pratiche” della filiera di Lecco: da Inforiv alla locandina digitale, dal pagamento contactless a “La carta in rete”, prestando una specifica attenzione sui reali problemi della filiera stessa (editori quotidiani e periodici, distributore e punti vendita…).

La seconda parte avrà invece uno sguardo che va oltre i confini lecchesi. Dopo l’intervento del presidente nazionale dello Snag Confcommercio, Andrea Innocenti sul tema “L’importanza della rete di vendita”, prenderanno la parola due direttori di quotidiani per riaffermare l’importanza della qualità dell’informazione: Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, spiegherà (collegato da remoto) “Perchè non possiamo fare a meno dell’informazione di qualità”, mentre Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del Gruppo Monrif (Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino), sarà presente in sala conferenze per l’intervento dal titolo “I giornali come garanti dell’informazione di qualità”. A concludere i lavori saranno i contributi di Vincenzo Vita, ex sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni e da sempre convinto sostenitore dell’importanza della carta stampata, che interverrà sul tema “On line e off line sono polarità dialettiche coessenziali per la composizione del mosaico democratico”, mentre Stefania Palamara, direttore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri, parlerà delle risorse messe in campo dal Governo.

La fine del seminario è prevista per le ore 12.30.