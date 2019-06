L’artigianato sale in passerella con la sfilata di moda di Confartigianato

L’Artigianato è di Moda, Confartigianato in passerella

Il 27 giugno in piazza Garibaldi una sfilata di moda speciale

LECCO – “L’artigianato è di moda”, una nuova manifestazione è nata dall’idea e dalla passione di Confartigianato Lecco.

“Si tratta di una sfida, una sfilata di moda che vuole dare visibilità a prodotti di qualità e garantiti – ha detto il presidente Daniele Riva -. Vogliamo essere ancora più vicini alla città e garantire servizi professionali e di qualità”.

E’ nata da questi principi l’idea di creare una sfilata di moda. In passerella saliranno letteralmente il settore moda e il settore servizi alle persone: “Simbolo del made in Italy nel mondo, la moda è il fiore all’occhiello della tradizione artigiana italiana” ha continuato Riva.

Creazioni sartoriali, calzature, accessori, acconciature e trucco per una serata che vuole mettere in risalto il valore e la forza dell’artigianato: “Cuore e passione sono fondamentali nell’attività artigiana”.

E così, giovedì 27 giugno in piazza Garibaldi (dalle ore 21), ci saranno 33 uscite di modelle e modelli non professionisti: “Abbiamo scelto di proposito dei modelli non professionisti perché vogliamo lanciare il messaggio che il valore artigiano è alla portata di tutti – ha detto Matilde Petracca, responsabile dei servizi moda -. L’artigianato può accompagnare le persone in tutte le fasi della vita, perciò la sfilata si aprirà con abiti da lavoro e si chiuderà con abiti da cerimonia e da sposa”.

Acconciature e trucco saranno affidati agli studenti della scuola Galas di Lecco: “Anche in questo caso parliamo di persone che non sono professionisti ma lo stanno per diventare”.

La sfilata nasce dall’idea dei presidenti categoria Moda e Servizi alla Persona Silvia Dozio e Giuseppe Lacorte: “All’interno delle manifestazioni estive del comune di Lecco vogliamo portare all’attenzione del pubblico il lavoro e la professionalità di due settori che troppo spesso subiscono la concorrenza da parte di aziende che utilizzano brand ‘artigianale’ quando di fatto si tratta di prodotti importati o realizzati in serie. Noi siamo artigiani con tanta voglia di fare e passione sempre nel rispetto delle regole. Dobbiamo muoverci con idee e proposte sempre nuove”.

E poi, oltre al patrocinio del Comune di Lecco, ci sono le imprese artigiane, vero motore della manifestazione:

Arti & Mestieri, corso Filiberto, 74 Lecco

Chiara Sironi, vicolo Granai , 1 Lecco

Conf Ar di Dozio & C. Snc, via Maggiore, 15 Lecco

Dettagli di Capogiro, via Roma, 11/13 Lecco

Fiorista Nunzio, via Petrarca, 3 Lecco

Galas, via Roma, 89 Lecco

Ga.Wi di Gargantini Vilma, corso Dante, 35 Calolziocorte

Salvatore Paonessa Studio, via Mazzini, 14 Costa Masnaga

“Il senso è quello di riuscire a dare un’idea vera del valore artigiano – ha chiuso Vittorio Tonini, segretario generale -. Dietro al lavoro e all’esperienza di queste nostre aziende c’è una tradizione molto forte a livello di competenze e questo è il modello che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni”