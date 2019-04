Voci di cessione della rete di vendita preoccupano i sindacati che chiedono un confronto

I lavoratori si fermeranno dalle 10 alle 12 del 2 maggio

LECCO – All’indomani della Festa dei Lavoro, i dipendenti della grande distribuzione che fanno capo a Simply si mobiliteranno con uno sciopero di due ore, dalle 10 alle 12, a cui aderiranno anche i lavoratori del punto vendita di vicolo San Giacomo a Lecco.

In tutta Italia sono circa ottomila i lavoratori del gruppo, coinvolti su una rete di 260 negozi a gestione diretta, a cui si aggiungono 1260 punti vendita affiliati.

“Siamo venuti a conoscenza da parte della stampa di trattative segrete per la cessione di rete di vendita Sma – spiega Barbara Cortinovis, segretario generale di Filcams Cgil Lecco –. Per questo chiediamo chiarezza. È arrivato il momento che il Gruppo Auchan Retail comunichi le proprie intenzioni, perché se la risposta a una lunga crisi è l’uscita dal mercato italiano, attraverso misteriose operazioni di vendita, noi non ci stiamo! Ribadiamo la nostra richiesta ad aprire un tavolo a livello di confronto nazionale sulla gestione della crisi, che metta al centro la difesa dei lavoratori, la salvaguardia dell’occupazione e, sopratutto, chiediamo trasparenza”.