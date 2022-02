Al via “Lecco Skills Training Lab” un corso di formazione per trovare lavoro nel settore meccanico

Venti i partecipanti. E’ la prima importante iniziativa del Laboratorio per l’occupabilità all’istituto Fiocchi

LECCO – Ha preso il via questo lunedì al Laboratorio Territorialità per l’Occupabilità collocato negli spazi dell’Istituto Fiocchi di Lecco, il via “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire”, un corso di riqualificazione professionale gratuito rivolto a persone in cerca di occupazione residenti in provincia di Lecco di età compresa tra 18 e 55 anni (vedi l’articolo precedente).

Venti i partecipanti, individuati tramite un percorso di selezione al quale hanno preso parte 32 candidati, che seguiranno il percorso di formazione per diventare operatori meccanici su macchine a controllo numerico computerizzato.

“Progettato per rispondere al fabbisogno di personale qualificato espresso dalle aziende metalmeccaniche del territorio provinciale, il corso – spiegano dall’istituto Fiocchi – mira a ridurre il disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, elevando l’occupabilità dei partecipanti mediante l’acquisizione delle competenze necessarie per inserirsi o reinserirsi nel sistema produttivo locale”.

Oltre 360 ore di lezione

Si tratta di un percorso strutturato in moduli, per un totale di 364 ore di lezione d’aula e laboratorio che si concluderanno nella seconda metà di maggio, e due mesi di tirocinio formativo che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese.

Di particolare rilevanza saranno i moduli legati alla formazione professionalizzante, che costituiranno le fondamenta delle competenze tecniche che verranno acquisite dai partecipanti. Tra questi, il modulo di Disegno Meccanico a cui verrà riservata una considerevole quota di ore e che avrà l’obbiettivo di rendere i futuri operatori capaci di leggere ed interpretare le specifiche tecniche destinate alla produzione di manufatti.

“Le metodologie didattiche adoperate favoriranno un apprendimento di tipo laboratoriale – aggiungono dall’istituto – Del totale di ore previste, quasi 150 saranno dedicate ai moduli sulle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali e controllo numerico. Verranno inoltre approfondite tematiche legate all’analisi delle caratteristiche meccaniche dei materiali e al controllo dimensionale dei particolari con l’impiego dei principali strumenti di misura presenti nelle officine”.

Acquisire le competenze

“Obiettivo finale di questi moduli – proseguono – è quello di consolidare i concetti fondamentali della meccanica che orbitano intorno alla produzione su macchine CNC. Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito le competenze per stilare programmi base da testare in macchina, sapendo identificare le corrette strategie di lavorazione e scegliendo opportunamente materiali, utensili e i corretti procedimenti per il controllo dimensionale”.

Il tirocinio sarà lo strumento per fare sperimentare direttamente sul campo quanto appreso durante il corso, applicandolo in un contesto aziendale. Oltre a un’indennità mensile di tirocinio di 500 euro, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un’indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.

I partner del progetto

Gli attori territoriali che hanno lavorato al progetto formativo sono: Provincia di Lecco, Camera di Commercio di Como-Lecco, Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, Istituto d’Istruzione Superiore “Fiocchi” di Lecco, Centro Provinciale di Istruzione per Adulti “De Andrè” di Lecco, Fondazione Monsignor Parmigiani – C.F.P. “Aldo Moro” di Valmadrera, Confindustria Lecco e Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco e API Lecco e Sondrio.

Il progetto formativo, che è stato finanziato da Camera di Commercio di Como-Lecco, Provincia di Lecco e CPIA di Lecco, vede come capofila l’operatore accreditato ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education.