La provincia di Lecco si conferma un’eccellenza sul tema della valorizzazione del sistema lavoro

L’assessore regionale Melania Rizzoli stamattina in città: “La Lombardia è prima nella formazione e nel lavoro”

LECCO – “Con orgoglio possiamo illustrare il gran lavoro fatto in questi cinque anni e posso dire che, secondo i dati, la Lombardia è prima in assoluto per quanto riguarda la formazione e il lavoro”.

Così l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, dopo un doveroso ricordo a seguito della morte dell’ex governatore Roberto Maroni, ha esordito al convegno “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” organizzato in mattinata in sala Ticozzi a Lecco, prima tappa del tour di regione “Lavoro in Lombardia. Valorizzazione del sistema lavoro e rilancio dei Centri per l’Impiego”.

“In Lombardia abbiamo 300 corsi di formazione, abbiamo triplicato il numero degli studenti, e su questo aspetto insisto moltissimo – ha proseguito Rizzoli -. Una delle nostre ultime misure, ‘Formare per assumere’, ha avuto talmente successo che negli ultimi mesi ha consentito l’assunzione di 8.000 persone di cui il 54% donne, perciò l’abbiamo ripianificata per la terza volta. Sono stati mesi difficili e noi non ci siamo mai fermati, e oggi c’è una voglia di rinascita. Oggi inizio da Lecco, scelta non casuale, il tour per rafforzare i Centri per l’Impiego che spesso sono stati anche bistrattati, noi dimostreremo che non sono inutili”.

In sala, oltre all’assessore Rizzoli, anche i vertici della Direzione Generale Formazione e Lavoro di Regione, a partire dal Direttore Generale Paolo Mora e dal Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi all’impiego Carlo Bianchessi, presenti insieme ai loro collaboratori. Presenti anche i rappresentanti del Distretto di Lecco e degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, delle associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, dell’Ordine dei consulenti del lavoro, dei centri di formazione professionale, degli operatori accreditati al lavoro e alla formazione, e delle agenzie per il lavoro.

“Per la Provincia di Lecco è motivo d’orgoglio che l’Assessore Rizzoli abbia scelto come prima tappa delle sue visite il Centro per l’impiego di Lecco e di questo le siamo riconoscenti – ha detto la presidente Alessandra Hofmann -. Sui temi della formazione e del lavoro, il territorio lecchese continua a rappresentare un laboratorio di dimensioni e caratteristiche ideali per attuare progetti innovativi nelle politiche del lavoro e della formazione, tanto che nel 2008 Regione Lombardia ci ha individuati come l’ambito territoriale ideale per dar vita al progetto ‘Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle riscorse umane’, da cui è nato l’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro. Un progetto all’avanguardia, guardato con grande interesse a livello regionale e nazionale”.

La presidente ha sottolineato come un altro punto di forza del sistema territoriale lecchese è la capacità di fare rete tra gli attori pubblici e privati che operano nell’ambito del mercato del lavoro locale: “Come sapete, i Centri per l’impiego lombardi sono al centro di un importante Piano straordinario di potenziamento promosso da Regione Lombardia. Negli ultimi anni, pochissime altre realtà dei servizi pubblici per l’impiego a livello regionale e nazionale hanno saputo garantire i servizi, che la Provincia di Lecco ha potuto invece implementare grazie al personale inserito mediante appalti. Ciò è stato reso possibile dalla capacità dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate di erogare i servizi di Dote Unica Lavoro, Dote Unica Lavoro Disabili, Garanzia Giovani, i cui ricavi hanno consentito di svolgere altre attività e iniziative in favore dei cittadini e delle attività economiche del nostro territorio”.

“La volontà della Provincia è quella di proseguire sulla strada intrapresa, ossia mettere al centro della sua azione le persone e i loro bisogni di orientamento, accompagnamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione professionale, cooperando anche con gli altri attori preposti a erogare servizi sociali e socioassistenziali, affinché si possano dare risposte integrate anche alle persone portatrici di bisogni complessi, che non riguardano quindi la sola dimensione lavorativa – ha concluso -. Nelle prossime settimane andremo a sottoscrivere i nuovi accordi di partenariato per l’attuazione del programma Garanzia di occupabilità (Gol) dei lavoratori in provincia di Lecco, andando a rinvigorire quella collaborazione necessaria a raggiungere gli obiettivi che ci verranno assegnati da Regione Lombardia per il 2023 e i seguenti. Se tutti insieme saremo capaci di offrire ai cittadini una rete di servizi di qualità, raggiungeremo il nostro obiettivo finale, quello di rendere il mercato del lavoro locale sempre più dinamico e inclusivo, affinché giovani e adulti del nostro territorio possano realizzare i propri obiettivi professionali e, di conseguenza, i loro progetti di vita”.

Il consigliere della provincia di Lecco Carlo Malugani ha posto l’accento sugli aspetti più tecnici del tema: “Nel 2021 abbiamo dato nuova linfa al protocollo d’intesa per l’attuazione della Rete dei servizi provinciali per il mercato del lavoro, denominata Tavolo provinciale di Networking, di cui fanno parte ben 35 operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione del territorio lecchese. Il protocollo d’intesa, rinnovato fino al 31 dicembre 2023, ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra gli operatori accreditati pubblici e privati, condividendo informazioni, progetti territoriali e buone prassi in tema di formazione e lavoro. Dallo scorso 6 giugno, con l’avvio dell’attuazione del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori in Lombardia, si sono moltiplicate le occasioni di confronto e collaborazione, per cercare di dare risposte ai numerosi beneficiari del programma Gol”.

Nei primi 5 mesi e mezzo di attuazione di questa misura, i Centri per l’impiego di Lecco e Merate hanno erogato la profilazione e i patti di servizio a beneficio di 5.553 persone disoccupate, con un media giornaliera di 47 utenti trattati. Considerando che gli operatori accreditati hanno profilato 114 utenti, il numero complessivo degli aderenti a Gol è pari a 5.667.

“Si tratta di una performance di assoluto rilievo a livello lombardo, tanto che la nostra Provincia è stata la prima in Lombardia a centrare il target numerico di persone profilate, raggiungendo, lo scorso 27 settembre, la cifra di 4.082 utenti – ha continuato Malugani -. Questa era la cifra minima che Regione Lombardia ci chiedeva di raggiungere entro il 31 dicembre di quest’anno, perciò l’obiettivo è stato raggiunto“.

Malugani si è poi concentrato sui temi dell’orientamento e di altri due importanti progetti portati avanti dalla Provincia di Lecco insieme a diversi attori pubblici e privati. Il primo riguarda la realizzazione del progetto di riqualificazione professionale denominato “Lecco Skills Training Lab”, un corso, giunto alla seconda edizione, per formare operatori meccanici su macchine CNC, figura professionale molto richiesta dal sistema produttivo lecchese. Il secondo progetto, denominato “Una rete per il lavoro”, ha quale obiettivo principale la sensibilizzazione e la diffusione di buone prassi aziendali per favorire l’inclusione socio lavorativa, con un rafforzamento della rete precedentemente costituita, ampliandola a nuovi soggetti del territorio.

La mattinata si è conclusa con la visita dell’assessore regionale Rizzoli al Centro per l’impiego di Lecco.