Le operazioni doganali: incontri di approfondimento in Camera di Commercio

Al via a Lecco il percorso formativo sull’internazionalizzazione

Primo modulo di tre giornate formative, si parte il 9 ottobre

LECCO – Fornire i principali concetti del commercio internazionale al fine di aiutare le imprese che non hanno mai operato sui mercati esteri e quelle esportatrici non abituali ad iniziare o accelerare il proprio percorso di internazionalizzazione.

Questo è l’obiettivo del ciclo formativo “ABC dell’Export: corso base di internazionalizzazione” promosso da Lariodesk Informazioni – azienda speciale della Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con Unioncamere Lombardia.

Il primo modulo “Le operazioni Doganali: meccanismi, tecniche doganali e fiscali nelle transazioni commerciali con l’estero”, organizzato in 3 incontri presso la sede camerale di Lecco, avrà come docente l’avv. Enrico Quinto Calcagnile, esperto di Unioncamere Lombardia, ed è diretto a fornire conoscenze teorico/pratiche su adempimenti doganali, disposizioni amministrative e relativi adempimenti nelle operazioni di import/export.

Alla fase in aula seguirà, per le imprese interessate, un check-up personalizzato realizzato da un Export Promoter con l’obiettivo di analizzare e classificare la performance aziendale in relazione a fattori chiavi di successo per l’avvio dello sviluppo internazionale e l’individuazione di nuovi mercati di sbocco.

Il modulo partirà mercoledì 9 ottobre con l’incontro “Esportazioni e aspetti doganali” che approfondirà i temi di una corretta classificazione doganale, dell’importanza dell’attribuzione del corretto codice nell’ambito dell’Origine Preferenziale, dell’origine non Preferenziale (made in) e delle restrizioni all’esportazione.

Il secondo incontro “Il corretto adempimento delle disposizioni sia in ambito doganale che IVA” si svolgerà mercoledì 16 ottobre ed affronterà l’analisi della documentazione relativa alle operazioni con l’estero, l’emissione della fattura, le cause di esclusione IVA, i rapporti con lo spedizioniere doganale (Incoterms), le prove di avvenuta esportazione extraUe.

L’ultimo incontro “Export Control e cessione intracomunitaria: aspetti operativi” si terrà mercoledì 23 ottobre e analizzerà la normativa sulle esportazioni di beni dual use, le restrizioni all’import-export (embarghi), le sanzioni tributarie e non tributarie e le novità dal Regolamento 1912/2018 in vigore dal 2020.

Per poter partecipare al corso è necessario registrarsi attraverso il portale http://servizionline.co.camcom.it/eventi/. È prevista una quota di adesione. Vi è la possibilità di frequentare anche solo singoli moduli.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria operativa di Lariodesk: tel: 0341/292.254, e-mail: lariodesk@comolecco.camcom.it.