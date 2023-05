Lecco, in Api la proiezione del film “Gente di fiume”

Appuntamento giovedì alle 18.30 alla sede di Api con la proiezione del film dedicato al fiume Gerenzone

In tre anni di lavoro sono state effettuate interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e recuperati preziosi materiali d’archivio

LECCO – Un fiume che rappresenta la storia di Lecco e anche quella di Api, associazione piccole e medie imprese che in oltre 70 anni di attività ha avuto tra le proprie associate molte delle aziende sorte sulle sue rive.

Giovedì 8 giugno alle 18.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio in via Pergola 73, verrà proiettato il film “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti” realizzato da Officina Gerenzone che, grazie ai suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film “Il Gerenzone” di Sofia Ceppi Badoni (1961), lavoro presentato in varie occasioni alla cittadinanza e consegnato poi ai Musei Civici Lecchesi.

Ora, invece, ha realizzato un nuovo film in continuità con la preziosa testimonianza ereditata dalla regista lecchese dal titolo “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”.

Con la direzione del film-maker Federico Videtta i volontari hanno raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.

ll film che verrà proiettato in Api giovedì 8 giugno è il frutto di oltre tre anni di lavoro e della collaborazione di volontari e giovani artisti del territorio.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Api Lecco Sondrio.

La proiezione è aperta a tutti, è consigliata la prenotazione del proprio posto CLICCANDO QUI