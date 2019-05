Mattia Maddaluno entra nella giunta di Confcommercio Lecco

Tempo di lettura: 2 minuti

Mattia Maddaluno nuovo componente della giunta di Confcommercio Lecco

Eletto dal Consiglio generale: il presidente dei Giovani prende il posto di Renato Mariani

LECCO – Mattia Maddaluno, presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, è il nuovo componente della Giunta dell’associazione.

Maddaluno prende il posto di Renato Mariani, già presidente del Gruppo Concessionarie Autoveicoli di Confcommercio Lecco e in Giunta dal 2006 durante la presidenza di Peppino Ciresa (di cui è stato anche vicepresidente dal novembre 2013 al maggio 2016) e anche durante i primi tre anni del mandato dell’attuale presidente Antonio Peccati.

Maddaluno è stato eletto, come prevede lo Statuto, dal Consiglio generale di Confcommercio Lecco, riunitosi lo scorso 6 maggio presso la sala conferenze di piazza Garibaldi: i votanti si sono espressi all’unanimità, accogliendo la proposta avanzata dal presidente Peccati.

Da parte sua Mariani continuerà a partecipare al Consiglio generale in qualità di invitato permanente: a deciderlo all’unanimità sono stati i consiglieri. Da segnalare che in precedenza la Giunta di Confcommercio Lecco aveva deliberato di invitare Renato Mariani a continuare a partecipare ai suoi lavori considerata “la competenza, l’esperienza e l’elevata capacità mostrate nell’affrontare e risolvere le delicate questioni, molto spesso con risvolti politici, che quotidianamente coinvolgono una associazione datoriale come Confcommercio”.

Il nuovo assetto della giunta

La Giunta di Confcommercio Lecco, guidata dal presidente Antonio Peccati, risulta attualmente composta dai tre vicepresidenti indicati dal presidente Peccati e votati dal Consiglio nel maggio 2016, ovvero: Angelo Belgeri, presidente del Gruppo Ferramenta di Confcommercio Lecco, per il Commercio; Severino Beri, presidente di Federalberghi Confcommercio Lecco, per il Turismo; Claudio Somaruga, già presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, per i Servizi.

Oltre a Maddaluno, l’altro membro della Giunta, indicato dal presidente e votato dal Consiglio all’interno dei suoi componenti, è Peppino Ciresa, presidente generale di Confcommercio Lecco dal 2006 al 2016.

Gli altri 3 membri di Giunta sono invece quelli incaricati direttamente dal presidente: Sergio Colombo, presidente della Fimaa Confcommercio Lecco (agenti d’affari); Cristina Valsecchi, presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco; Marco Caterisano, presidente della Fipe Confcommercio Lecco (pubblici esercizi).