Venerdì 29 marzo si aprono le porte della 36esima MECI

Tre giorni dedicati all’edilizia e all’innovazione, espositori e tanti incontri per tecnici e professionisti

ERBA – È il momento del mattone, del cemento e delle tavole di progetto. Si aprono le porte di M.E.C.I. – Edilizia, giunta alla sua 36esima edizione. Testimone delle evoluzioni e rivoluzioni del settore, l’edizione 2019 è promossa da ANCE Lombardia, ANCE Como e ANCE Lecco-Sondrio, in collaborazione con gli Ordini, i Collegi Professionali, le associazioni di categoria delle Province di Como, Lecco, Sondrio e Monza-Brianza e il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. La fiera dedicata all’edilizia si aprirà domani, venerdì 29 marzo, a Lariofiere, e durerà fino a domenica 31. Oltre agli espositori le tre giornate di MECI vedranno alternarsi incontri, convegni e seminari sia per tecnici che professionisti, che potranno così aggiornarsi (in maniera gratuita).

Gli appuntamenti in programma

Ricchissimo il calendario degli eventi. Alle 9.30 di venerdì mattina, dopo il taglio del nastro, seguirà il convengo inaugurale “Edilizia: nuove procedure a confronto e rigenerazione urbana” alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile Pietro Foroni. Nel pomeriggio, alle 14.30, si proseguirà con altri incontri dedicati ai più svariati temi, dall’invarianza idraulica al contenzioso nel processo edile. Il programma di convegnistica prosegue nella giornata di sabato 30 marzo, con seminari professionali riguardanti il rilievo fotogrammetrico delle facciate dalle ore 10.00, un incontro tecnico con protagonista il Santuario di Lovere e le azioni messe in campo per limitare i cedimenti e migliorarne la staticità.

Casa, mattone…

Proprio nella giornata di sabato i temi più stuzzicanti salgono sul palco: si parla alle 10 di “Casa come bene comune e sociale da tutelare”, con esempi pratici, riflessioni sulle normative e prospettive future. Spazio poi al confronto tra tecnici, amministrazioni e Comunità Scientifica in occasione di “B2B Back to Brick”, irriverente titolo del seminario con annessa tavola rotonda che prende il via anch’esso alle ore 10: “Durante l’incontro si cercherà di evidenziare le possibili sinergie e le nuove direzioni che il comparto edile dovrebbe prendere nei prossimi anni” spiegano i promotori. Il convegno è promosso dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Como e di Lecco e dall’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Como.

…e tecnologia

Il pomeriggio del sabato invece si veste di tecnologia, con l’incontro tecnico sulla domotica a supporto di utilizzatori finali anziani e diversamente abili. Chiudono il programma i corsi di ESPE – Ente Scuola Professionale Edile di Como e Lecco, con eventi in aula e nello spazio esterno durante tutti e tre i giorni di manifestazione.

Info sul programma completo www.fierameci.it | infoline +39 031 637414. Ingresso GRATUITO previa registrazione sul sito. Apertura: Venerdì 29 Marzo 2019 – 9.00 – 19.00; Sabato 30 Marzo 2019 – 9.00 – 19.00; Domenica 31 Marzo 2019 – 9.00 – 18.00