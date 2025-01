ML informatica srl diventa socio di Followtip srl: innovazione e crescita nel settore turistico

“Abbiamo scelto di unirci a Followtip srl perché condividiamo una visione comune: innovare attraverso soluzioni semplici e rivoluzionarie”

LECCO – Folltip.com, la rivoluzionaria Piattaforma Turistica senza costi e commissioni per il settore Alberghiero, Extralberghiero e degli Affitti Brevi, progetto tutto lecchese avviato dagli imprenditori Mauro Frabetti e Massimo Rota, annuncia l’ingresso di ML informatica srl in società, Partner tecnologico strategico, per progettare una nuova versione della Piattaforma Folltip.com.

Nel mese di dicembre, ML informatica srl è ufficialmente entrata a far parte della compagine societaria di Followtip srl, riconoscendo l’unicità e il potenziale della Piattaforma che sta rivoluzionando il settore Turistico e delle esperienze di viaggio.

Fondata nel 2005 a Lecco, ML informatica srl si distingue per lo sviluppo di soluzioni informatiche su misura per le aziende, le consulenze specializzate in ambito di data protection e data privacy e un’assistenza tecnica completa e personalizzata. Con una visione orientata all’innovazione, i soci Giorgio Marinoni ed Ennio Locatelli hanno deciso di sostenere Frabetti e Rota nello sviluppo di un modello di business rivoluzionario e senza precedenti sul mercato.

Giorgio Marinoni ha dichiarato: “Abbiamo scelto di unirci a Followtip srl perché condividiamo una visione comune: innovare attraverso soluzioni semplici e rivoluzionarie. In qualità di specialisti nello sviluppo di tecnologie avanzate e consulenze personalizzate, abbiamo riconosciuto nella Piattaforma Turistica Folltip.com non solo un’idea innovativa, ma una reale opportunità per trasformare il mercato Turistico e delle esperienze di viaggio. Siamo entusiasti di contribuire al suo sviluppo, integrando le nostre competenze per creare un prodotto che sia intuitivo, accessibile e capace di offrire un valore concreto a tutti i suoi utenti”.

Mauro Frabetti e Massimo Rota, soci fondatori di Followip srl, hanno commentato l’entusiasmo per questa nuova sinergia: “L’ingresso di ML informatica srl nel nostro progetto presenta un importante passo avanti verso il nostro obiettivo di offrire una Piattaforma Turistica che non solo soddisfi le esigenze di Host e Guest, ma che crei un valore aggiunto per tutto l’ecosistema, inclusi Partner e Sponsor”.

Grazie al suo modello “Senza Costi e Senza Commissioni”, Folltip.com offre una soluzione unica che elimina le barriere economiche tra Albergatori-Host e Guest, permettendo ai primi di massimizzare i propri guadagni grazie all’assenza di costi e commissioni e ai Guest di prenotare le proprie vacanze senza maggiorazioni di prezzo. Questo approccio innovativo apre nuove opportunità anche per Sponsor e Partner che vogliono legarsi a un progetto in forte crescita e di grande impatto sul mercato.