Negozi sfitti in centro, il Comune assegna l’ultimo contributo Sto@

Si chiude il bando contro la ‘desertificazione’ commerciale

Distribuiti 53 mila euro agli esercenti, in ultimo al laboratorio di Serena Mauri

LECCO – “Il progetto, Sto@ 2020 ha consentito di mettere in atto concrete misure di sostegno alle realtà commerciali della città, tramite l’erogazione di contributi a coloro che hanno investito nell’ambito di spazi sfitti all’interno del DUC, vale a dire nel centro cittadino”.

Così’ il sindaco di Lecco Virginio Brivio e l’assessore alle attività produttive del Comune di Lecco Francesca Bonacina, commentano la conclusione del bando di aiuti economici dedicati alle attività nel centro del capoluogo.

Il bando Sto@ ha complessivamente portato contributi sul territorio per un totale di 53.547,78 euro: nel 2018 sono stati erogati 46.683,78 euro a sei imprese che hanno investito nell’ambito di spazi sfitti all’interno del distretto urbano del commercio.

L’entità massima del contributo concedibile, a fondo perduto per singolo progetto, era fissata in 15.000 euro. Fermo restando l’importo massimo, il contributo non poteva superare il 50% della spesa documentata, mentre l’investimento minimo ammissibile ammontava a 1.000 euro.

Dalla riapertura della scadenza del bando sul 2019, ha beneficiato l’impresa di Serena Munari, titolare dell’omonima impresa individuale, nata circa quarantacinque anni fa come laboratorio orafo di famiglia, e sita in via Roma a Lecco che ha ricevuto un contributo del valore di 6.864 euro.

Gli obiettivi del bando

Tre erano le linee di intervento nelle quali si articolava il progetto Sto@2020, ognuna delle quali si poneva obiettivi differenti, ma indistintamente orientati al rilancio dell’attrattività del distretto, favorendo la ricollocazione degli spazi sfitti e consolidando le attività operanti nei settori del commercio, del turismo e dell’artigianato, per rivitalizzare il tessuto economico sociale del territorio.

Il Comune è stato capofila del progetto, proposto e cofinanziato da Regione Lombardia, insieme ai partner Camera di Commercio di Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Confesercenti Lecco e della società Linee Lecco

“L’amministrazione comunale – commentano sindaco e assessore -ha avuto un ruolo attivo, non solo nell’elaborazione del bando e nell’iter amministrativo delle domande presentate, ma anche nelle altre aree di intervento previste dal bando, incrementando la sicurezza nel centro cittadino, potenziando il sistema di videosorveglianza del parcheggio di piazza degli Affari, aumentando i giri di raccolta dei rifiuti nel periodo estivo, organizzando eventi dedicati e in definitiva perseguendo l’obiettivo del mantenimento del decoro urbano e della rivitalizzazione del tessuto economico e sociale all’interno del perimetro del DUC. Il nostro ringraziamento va quindi a Regione Lombardia e ai partner di progetto”.