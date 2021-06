Da oggi on line la prima delle sei puntate di “SOStenibilità”

L’iniziativa della Camera di Commercio Como-Lecco che è parte del progetto Smart

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco presenta oggi “SOStenibilità, il podcast sulla sostenibilità”, iniziativa realizzata nell’ambito di Progetto SMART che accompagna e supporta le imprese del territorio in percorsi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale quali elementi strategici e distintivi di vantaggio competitivo.

SOStenibilità è un podcast in 6 tappe – più una puntata speciale -, con Jacopo Boschini, regista, counselor e amministratore della Cooperativa Attivamente, che in ogni puntata dialoga con un esperto per esplorare le diverse dimensioni della sostenibilità.

L’obiettivo è mettersi all’ascolto di spunti, riflessioni e suggerimenti. Eliana Liotta (giornalista, scrittrice e comunicatrice scientifica), Barbara Meggetto (presidente Legambiente Lombardia), Mariasole Bianco (esperta di conservazione dell’ambiente marino, scienziata e divulgatrice ambientale, presidente Worldride onlus), Sara Ricciardi (designer e creative director), Serena Porcari (consigliere delegato Fondazione Dynamo, vicepresidente Dynamo Camp Onlus, presidente Dynamo Accademy), Marco Gisotti (giornalista, divulgatore temi green, docente di teoria e linguaggi della comunicazione scientifica presso Università Tor Vergata, consulente Ministero Transizione Ecologica) sono accompagnatori di questo viaggio attraverso il loro punto di vista toccando i temi dell’ambiente, del lavoro, e dei nuovi modi di fare impresa e di fare sociale.

Ma SOStenibilità è anche racconti di vita personale che diventano esperienze professionali, curiosità e contributi originali che testimoniano indissolubilmente l’importanza della divulgazione, dell’informazione, della comunicazione condivisa tra tutti gli stakeholder e le comunità in cui operano.

Da oggi, 14 giugno, è online la prima tappa di SOStenibilità, con il contributo della giornalista, scrittrice e comunicatrice scientifica Eliana Liotta. A seguire ogni venerdì e martedì – fino all’inizio di luglio – verrà pubblicata una nuova puntata.

Il podcast SOStenibilità sarà accessibile sulle principali piattaforme di streaming e sul sito di progettosmart.it

Il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti spiega: “Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa sviluppata nell’ambito di Progetto SMART. Il podcast, che per noi rappresenta un elemento di novità, amplia i canali e gli strumenti di accompagnamento che vogliamo offrire alle nostre imprese per affiancarle lungo il percorso di crescita sostenibile. Nella prima puntata del podcast SOStenibilità si cita Marco Aurelio: ‘Ciò che non giova all’alveare non giova neppure all’ape”. Credo che questa frase spieghi esattamente il senso di questa nuova proposta. Vogliamo aiutare le imprese del nostro territorio ad ascoltare e comprendere gli scenari e la direzione di un mondo che cambia, perché sappiano indirizzare al meglio sforzi e investimenti”.

La programmazione: le tappe di SOStenibilità e gli esperti SOStenitori

Raggiungibile qui https://anchor.fm/progettosmart/ o sul canale YouTube di Progetto SMART

1 – SOStenibilità: il peso specifico della consapevolezza. Eliana Liotta – giornalista, scrittrice e comunicatrice scientifica. Autrice dei libri best seller “La Dieta Smartfood”,” La rivolta della natura” e “Il cibo che ci salverà” – 14 giugno

2 – SOStenibilità: ambiente, voce del verbo BEN-ESSERE. Barbara Meggetto – Presidente Legambiente Lombardia – 18 giugno

3 – SOStenibilità: oltre la superficie. Ogni goccia conta. Mariasole Bianco – esperta di conservazione dell’ambiente marino, scienziata e divulgatrice ambientale, Presidente Worldrise Onlus – 22 giugno

4 – SOStenibilità: il design e il dialogo con la Natura. Plasmare la materia della sostenibilità. Sara Ricciardi – designer e creative director – 25 giugno

5 – SOStenibilità Si può fare!!!!! Serena Porcari – Consigliere delegato Fondazione Dynamo, Vicepresidente Associazione Dynamo Camp Onlus, Presidente Dynamo Accademy – 29 giugno

6 – SOStenibilità: la comunicazione responsabile. Non possiamo sbagliare. Marco Gisotti – giornalista, divulgatore temi green, docente di teoria e linguaggi della comunicazione scientifica presso Università Tor Vergata, consulente Ministero Transizione Ecologica – 2 luglio

+1 – SOStenibilità: riflessioni conclusive. Marco Galimberti – Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – 6 luglio