Politecnico. Tech Day online: “Recupero e Riciclo delle materie plastiche”

Approfondimento on line con PMI Network

Il riciclo delle materie plastiche al centro dell’incontro

LECCO – Riprendono gli eventi di PMI Network al Politecnico e lo staff di progetto è pronto per il Tech Day online “Recupero e Riciclo delle materie plastiche” che si terrà mercoledì 8 settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Il tema del riciclo delle materie plastiche è di grande interesse per la comunità europea che sta adottando diverse strategie per aumentare il volume del riciclato e stimolare un uso responsabile della plastica. Il Tech Day, moderato da Barbara Curto, docente del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano, focalizzerà l’attenzione su diversi aspetti.

Ci si soffermerà sull’analisi di sostenibilità ambientale dei processi di recupero, riciclo e smaltimento a fine vita delle materie plastiche in ottica di ciclo di vita. L’obiettivo è mostrare come affrontare il tema della valutazione quantitativa degli impatti ambientali applicando i concetti di circolarità contenuti nella “Circular Footprint Formula” della comunità europea. Verranno illustrate le caratteristiche del riciclo chimico e mostrati i processi di riciclo di alcune tipologie di materie plastiche ponendo l’attenzione sulle caratteristiche dei prodotti ottenuti.

Si affronterà inoltre il tema del riciclo meccanico, oggi decisamente importante sia per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall’Europa in materia di Economia Circolare, sia per le opportunità occupazionali date dalla necessità di incremento della potenzialità impiantistica che il settore del riciclo meccanico è chiamato a sviluppare.

Per iscriversi all’evento visita la Cooperation Platform di PMI Network:

https://www.pmi-network.eu/events/recupero-e-riciclo-delle-materie-plastiche/