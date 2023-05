Poste Italiane: posizioni aperte per portalettere e consulenti finanziari

Aperte le candidature per l’impiego di portalettere e consulenti finanziari in Poste Italiane

Inserire il proprio curriculum sul sito istituzionale di Poste

LECCO – Poste Italiane ricerca in provincia di Lecco portalettere e giovani laureati da formare all’attività di consulenti finanziari.

I candidati per la figura di portalettere, spiegano dall’azienda, saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti per la candidatura sono: il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Il candidato ideale per il ruolo di consulente finanziario, specificano da Poste, è laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” anche cliccando direttamente il link di seguito posizioni aperte, in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.