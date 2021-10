Oltre 380 amministratori di condominio collegati al webinar di Anaci Lombardia sul superbonus

Bandini: “Siamo nel momento più delicato di tutto l’iter”

LECCO – Oltre 380 amministratori di condominio collegati da tutta Italia per seguire il webinar – organizzato da Anaci Lecco in collaborazione con ANACI Lombardia – “Superbonus e Bonus fiscali – Aggiornamento giuridico e normativo.

Il Presidente di ANACI Lecco Marco Bandini ha aperto il simposio raccontando le Criticità sul ruolo cruciale dei professionisti nelle fasi di verifica iniziali per l’accesso al superbonus: “Siamo nel momento più delicato di tutto l’iter, ovvero la fase iniziale che consente ai condomini di accedere o meno al superbonus e proprio in questa fase i professionisti devono essere scrupolosi e seguire bene ciascun possibile cantiere, soprattutto non abbandonare l’amministratore e ritardare le verifiche in seguito a troppe pratiche aperte. Il momento è cruciale, se si bloccano le fasi iniziali – sottolinea Bandini – si perde la fiducia dell’assemblea nella professionalità del fornitore, con conseguenti problemi per l’amministratore nel gestire le lamentele dei propri clienti e ritardi (o impossibilità) nella realizzazione delle opere di riqualificazione”.

Il superbonus è un’opportunità unica nel suo genere “Una misura che sembra finalmente aver superato le criticità che la avevano contraddistinta, ma che per essere stabilizzata deve essere rivista con attenzione” ha commentato il Senatore Paolo Arrigoni, Membro della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), nel suo saluto istituzionale.

“L’incentivo fiscale non può superare i costi della spesa sostenuta perché l’eccesso di domanda rischia di comportare problemi sia sui prezzi che sulla disponibilità dell’offerta. Gli operatori hanno bisogno di risposte certe per poter programmare”.

Un salute istituzionale anche dal Consigliere Regionale Mauro Piazza che ha ribadito quanto sia proficuo e auspicato un dialogo continuo tra Istituzioni e cittadini “Attraverso la concertazione attuata dagli amministratori di condominio, i bonus fiscali possono essere una leva importante per il mercato degli operatori di settore nella nostra Regione”.

L’Avv. Eugenio A. Correale, Direttore del Centro Studi ANACI Lombardia, insieme all’avv. Davide Longhi hanno discusso sulle principali novità del superbonus e dell’applicazione dei bonus fiscali.