Turismo. Lecco ‘Land of colors’ alla conquista del BIT

Il nuovo brand attira operatori, intermediari e visitatori

Presentate le proposte della città, tra cui ‘Le Vie del Viandante’. Già diverse prenotazioni per il catalogo di esperienze 2023, disponibile in primavera

LECCO – Si conclude oggi il BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, inaugurata il 12 febbraio a Fieramilanocity. Presente anche il Comune di Lecco all’interno dello stand di Regione Lombardia inLombardia, con l’obiettivo di promuovere presso gli operatori del settore e gli intermediari, ma anche al pubblico dei viaggiatori, le mete e le esperienze che la nostra città e il suo contesto sono in grado di offrire attraverso il nuovo brand Lecco Land of colors.

Nell’ambito della conferenza ‘Il sistema dei Cammini Lombardi, presente e futuro’, promossa da Unioncamere Lombardia e dalla Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia domenica 12 febbraio, insieme agli altri capoluoghi della Lombardia, Lecco ha presentato le sue proposte, su tutte quelle offerte dal progetto “Le Vie del Viandante”, mentre in diversi hanno prenotato una copia del catalogo delle esperienze 2023, che prenderà forma in primavera.

Il commento dell’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “La fiera non solo ci offre l’occasione per presentare la nostra proposta territoriale, ma è anche un momento importante per imparare e entrare in contatto con altre realtà con cui collaborare. Lecco vuole crescere come destinazione credibile per chi vuole vivere esperienze outdoor, in modo inclusivo e attento al benessere delle persone. Grazie al team dell’area turismo del Comune stiamo realizzando un percorso nuovo, in collegamento con gli altri enti lecchesi e in scia al lavoro sviluppato negli ultimi anni per promuovere il lago di Como”.