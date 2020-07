Webinar Anaci – Lario Reti Holding su “La fornitura dell’acqua in condominio”

L’evento online è in programma il 28 luglio prossimo

Un momento di confronto con l’operatore istituzionale

LECCO – E’ in programma il prossimo martedì 28 luglio, dalle ore 15 alle 17, il webinar

promosso da Anaci Lecco in collaborazione con Lario Reti Holding sul tema “La fornitura dell’acqua in condominio”.

L’iniziativa – che prevede crediti formativi Anaci – nasce come naturale evoluzione della partnership in essere tra Anaci Lecco e Lario Reti Holding e si propone quale momento di confronto tra l’operatore istituzionale preposto a livello territoriale alla gestione idrica e il mondo degli amministratori condominiali, alla luce anche delle novità in termini di servizi (servizio Avvisami e installazione dei nuovi contatori integrati con telelettura) e di panorama tecnico (bonus idrico e bonus idrico integrativo, attivazione del terzo periodo tariffario, aggiornamento della Delibera Arera sul recupero dei crediti).

All’evento, introdotto dal presidente di Anaci Lecco Marco Bandini, interverranno

Umberto Pellegrini (Responsabile Gestione Clienti Lario Reti Holding) e Matteo

Grazioli (Responsabile Comunicazione Lario Reti Holding). La partecipazione è libera: Piattaforma Webex Events (link iscrizioni gratuita)