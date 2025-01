Lotteria dei Commercianti: già consegnati oltre 5.500 biglietti, il 12 gennaio l’estrazione

La consegna degli scontrini dovrà essere effettuata entro venerdì 10 gennaio 2025 alle 12.30

La presidente Cristina Valsecchi: “Questi sono gli ultimi giorni, i numeri sono destinati a crescere”

CALOLZIOCORTE – Anche quest’anno la Lotteria dei Commercianti sembra andare proprio a gonfie vele. La 21^ edizione dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Lecco zona Valle San Martino sta facendo segnare numeri davvero incoraggianti: “Quando mancano ancora due giorni alla chiusura dell’iniziativa, abbiamo già consegnato qualcosa come 5.500 biglietti della lotteria“.

La presidente Cristina Valsecchi non nasconde la propria soddisfazione a fronte dell’ingente impegno organizzativo: “I numeri sono destinati a crescere, in questi giorni è un via vai continuo negli uffici di Confcommercio per il ritiro dei biglietti. La consegna degli scontrini dovrà essere effettuata, entro e non oltre venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 12.30, presso gli uffici di Confcommercio in corso Dante 31/B a Calolziocorte (dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 16 – venerdì dalle ore 9 alle 12.30; tel. 0341/634434). Purtroppo l’ingresso è poco visibile a causa della presenza dei ponteggi per la ristrutturazione del palazzo, ma all’esterno abbiamo appeso uno striscione”.

Ricordiamo che sono validi gli scontrini raccolti tra sabato 23 novembre 2024 e giovedì 9 gennaio 2025. Domenica 12 gennaio si saprà il vincitore della Kia Picanto in palio: “L’estrazione sarà effettuata domenica 12 gennaio alle ore 15 presso la sala consigliare del municipio e sarà trasmessa in diretta Facebook. I numeri vincenti saranno anche diffusi via social e attraverso gli organi di informazione”.