La SLB di Colico per l’Emilia Romagna, raccolta di alimenti e beni di prima necessità

Organizzata una raccolta beni da destinare alle zone alluvionate

Nei prossimi giorni un container della Protezione Civile partirà per l’Emilia

COLICO – La SLB di Colico in prima linea per aiutare gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Nei giorni scorsi l’azienda ha avviato una raccolta di alimenti e beni di prima necessità da spedire nelle zone dell’emergenza, raccogliendo oltre 300 kg fra alimenti a lunga conservazione (pasta, tonno, legumi in scatola, pomodori pelati, sale, olio), medicinali, detersivi e prodotti per l’igiene personale.

L’iniziativa, organizzata ad inizio settimana si è concretizzata nella giornata di mercoledì 31 maggio e, in poche ore, ha consentito di realizzare un importante risultato con la consegna dei prodotti ai canali della Protezione Civile del Comune di Colico: nei prossimi giorni è già prevista la partenza di un container che raggiungerà le zone alluvionate.

“La nostra azienda ha in più occasioni mostrato il suo grande cuore e lo ha fatto anche questa volta, con un aiuto concreto per la popolazione romagnola maggiormente colpita dall’alluvione” ha affermato Paola Zuccoli, leader del gruppo. “Un grazie doveroso va a tutti i colleghi che in ogni occasione sanno dimostrare la loro generosità”.