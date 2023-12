Mandello. Scioperi alla Gilardoni: a gennaio l’incontro tra azienda e sindacati

Dimostrata apertura al dialogo durante il confronto con il sindaco Fasoli

“La volontà di tutti è quella di lavorare nell’interesse dell’azienda e dei suoi lavoratori”

MANDELLO – Si fa concreta la possibilità di un dialogo tra la Gilardoni Vittorio di Mandello e le rappresentanze sindacali che in questo mese di dicembre con i lavoratori della ditta locale si sono mobilitate in scioperi per avanzare una serie di richieste, tra cui il ricevimento del premio di produzione 2023.

In una delle ultime manifestazioni davanti al Comune, i rappresentanti dei sindacati avevano interloquito con il sindaco Riccardo Fasoli che aveva promesso di parlare in prima persona con i titolari dell’azienda e cercare, come voluto dai manifestanti in piazza, un tavolo di confronto. Detto fatto: nella giornata di venerdì, presso il palazzo comunale, il primo cittadino ha incontrato Luigi e Marta Gilardoni, e i risultati di questo faccia a faccia fanno ben sperare.

“Nell’incontro è stata data concreta disponibilità a un confronto con le rappresentanze sindacali nel prossimo mese di gennaio. La volontà di tutte le parti è quella di lavorare nell’interesse dell’azienda e dei suoi lavoratori, in un momento decisamente particolare per il mercato di riferimento. Il mio invito è quello di evitare momenti di scontro per tornare a momenti di confronto costruttivo”.

La data dell’incontro sarà fissata al rientro dalle feste.