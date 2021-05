Il prefetto Castrese De Rosa fa visita alla Gilardoni Raggi X di Mandello

Durante la pandemia, l’azienda ha mantenuto produzione e occupazione

MANDELLO – Nella mattinata di mercoledì il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa si è recato in visita alla Gilardoni Raggi X di Mandello del Lario, azienda leader nella produzione di apparecchi medicali, per la sicurezza e per i controlli non distruttivi.

Anche durante il periodo pandemico, la società Gilardoni Raggi X è riuscita a mantenere importanti quote di mercato, anche estero, e a preservare i livelli occupazionali (circa 250 dipendenti), rappresentando un’azienda di primo piano nel panorama industriale italiano ed internazionale.

“La conoscenza a tutto tondo della realtà sociale, economica e produttiva della provincia di Lecco costituisce un presupposto indefettibile per un’efficace azione di governo della sicurezza“ ha commentato il Prefetto De Rosa, che si è intrattenuto a lungo con i lavoratori, esprimendo apprezzamento per il management, di grande livello e cortesia, animato da un marcato spirito di squadra e da importanti progetti innovativi.