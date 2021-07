Alle elezioni per le Rsu la Fim Cisl è risultata la più votata tra i lavoratori della Moto Guzzi

“Un grande risultato, premiata la serietà e il lavoro quotidiano di noi delegati”

MANDELLO – Giovedì 24 giugno si sono svolte nello stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, che resteranno in carica per i prossimi 3 anni.

Anche questa volta la Fim/Cisl é risultata essere la prima organizzazione sindacale per numeri di voti espressi 58 per la precisione, seguita dalla Uilm/uil con 54 voti e per finire la Fiom/Cgil con 41 voti.

“Un grande risultato, le lavoratrici e i lavoratori hanno premiato la serietà e il lavoro quotidiano di noi delegati aziendali – spiega Franco Scanni della Fim/Cisl – specie in questo ultimo anno dove, oltre al tema dell’occupazione e del rilancio produttivo si è dovuto gestire l’emergenza dovuta alla pandemia”.

Questo risultato è la conferma del buon lavoro svolto, fatto di attenzione, di ascolto, di vicinanza a tutti i colleghi e di concreti risultati ottenuti, viene premiato dal voto dei lavoratori – aggiunge – un grazie va al Segretario Enrico Vacca, e a tutta la squadra della Fim Cisl Monza Brianza Lecco.