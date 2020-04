Via libera al Distretto del Commercio dell’Alto Lario Orientale

Nasce un unico distretto del commercio tra i comuni di Colico, Dorio e Dervio

I sindaci: “Più possibilità di partecipare a bandi e ottenere fondi”

COLICO – In questo momento così difficile per l’economia, è con soddisfazione che i sindaci di Colico, Dorio e Dervio annunciano l’istituzione mediante decreto regionale il Distretto del commercio “Alto Lario Orientale”.

L’iniziativa era partita alcuni mesi fa su iniziativa delle tre amministrazioni comunali in considerazione del fatto che per accedere a gran parte dei bandi per il sostegno alle attività economiche, ma anche alle iniziative dei Comuni, avere un Distretto del commercio consente di acquisire maggiori punteggi.

Sono state organizzate diverse riunioni tra gli amministratori dei tre comuni, in cui è emersa la piena unità di intenti e di strategie, si è quindi proceduto, con Colico quale comune capofila, a progettare il Distretto e a predisporre tutta la parte burocratica.

“Quando abbiamo dato il via a questo progetto – affermano Monica Gilardi, Massimo Vergani e Stefano Cassinelli – eravamo in una fase storica diversa da quella attuale ma già allora i benefici per l’economia del territorio ci erano sembrati evidenti. Oggi, dopo quello che tutti stiamo vivendo, diventa ancora più importante aver strutturato un Distretto di questo tipo che potrà consentire a molte attività di reperire fondi per tenere viva la propria azienda. Non appena usciranno i bandi regionali dedicati ai distretti sarà nostra premura informare le attività commerciali del territorio e dare il massimo supporto nella presentazione delle domande”.

L’Accordo di distretto è stato sottoscritto anche da Confcommercio Lecco, quale associazione maggiormente rappresentativa delle imprese del commercio e del terziario.