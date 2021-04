Lo sportello sarà in piazza Repubblica negli spazi già utilizzati da Acel

LECCO – Lario Reti Holding apre un nuovo sportello idrico al pubblico, negli spazi già utilizzati da Acel Energie in piazza Repubblica, 4 a Casatenovo. Le attività per le pratiche idriche saranno espletabili a partire da domani, venerdì 16 aprile, secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.45. Gli ingressi avverranno in ottemperanza alle vigenti normative anti-COVID.