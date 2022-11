Gambero Rosso, l’Osteria Manzoni si aggiudica una ‘forchetta’

Riconoscimento dalla nota guida di ristorazione per l’Osteria Manzoni

Una ‘forchetta’ per il locale di Barzago gestito da Francesco Cheloni e Giovanna Bettega

BARZAGO – Il Gambero Rosso premia una giovane e nuova eccellenza lecchese: una bella notizia per la ristorazione della nostra provincia e per un ristorante ‘under 40’ così come lo sono i suoi titolari, chef Francesco Cheloni e Giovanna Bettega, coppia nella vita e anima dell‘Osteria Manzoni, a cui la nota casa editrice ha assegnato una ‘forchetta’ un punteggio di 76 nell’edizione 2023 della sua nuova guida.

Il locale, con sede a Barzago, è un piccolo ristorante di charme che unisce antica e nuova Brianza. Chef Francesco propone un menu italiano con un filo rosso sempre collegato alla Toscana, sua terra d’origine.

Con la compagna Giovanna, già organizzatrice di eventi, la sala diventa dinamica, un palcoscenico differente ogni sera, dove entrano in scena anche dialoghi con produttori locali e fitte relazioni con gli ospiti del ristorante.

Non è il primo premio assegnato di recente all’Osteria Manzoni: sulla guida ristoranti 2022 de L’Espresso viene riconosciuto un ‘cappello’ mentre il Golosario di Gatti e Massobrio hanno assegnato al locale barzaghese un ‘faccino radioso’ nella guida 2023.