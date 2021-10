Merate, attivo il servizio di car sharing E-Vai

Il servizio di car sharing è reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune e gruppo Fnm

L’auto elettrica è condivisa tra il personale del Comune e la cittadinanza che può prenotarla tramite App

MERATE – E’ attivo anche a Merate il servizio di car sharing E-Vai, grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo Fnm e il Comune. Si tratta di un innovativo modello che prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadinanza.

Già da diversi mesi infatti il Comune di Merate si è dotato di un’automobile elettrica che, messa in un primo tempo a disposizione solo del personale degli uffici comunali per le attività lavorative, ora può anche essere noleggiata dalla cittadinanza come servizio di car sharing.

Per farlo basta registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, oppure attraverso il numero verde 800.77.44.55: in questo modo è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo.

Il ritiro e la riconsegna dell’auto elettrica avverranno presso la postazione in Piazza degli Eroi, 3 con colonnina di ricarica Be Charge.

ll nuovo E-Vai point di Merate si inserisce nel circuito regionale e permette quindi di utilizzare, oltre alle auto presente sul territorio, i veicoli del servizio E-Vai Regional Electric che copre una rete di 157 E-Vai Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 42 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc) di 92 comuni lombardi.

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani, da sempre in prima linea per le battaglie “green”: “Per la nostra amministrazione si è trattato della opportunità di integrare il parco veicoli del comune con una vettura totalmente green, contribuendo ad abbattere l’impatto ambientale della flotta comunale ed offrendo un servizio di mobilità alternativo alla cittadinanza, per spostamenti all’interno della regione ad un prezzo davvero conveniente”.

Parole a cui fa eco Luca Pascucci, direttore generale di E – Vai: “Il servizio di car sharing di E-Vai è una risposta innovativa all’esigenza di mobilità sostenibile in forte crescita in tutto il territorio lombardo. Grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, come qui a Merate, è possibile portare i benefici del car sharing elettrico anche nei contesti abitativi di dimensioni minori, sostenendo al contempo lo sviluppo delle comunità locali e la tutela del territorio”.