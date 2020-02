Montevecchia piange Matteo Landenna, morto per un malore a 47 anni

Il funerale si terrà lunedì a Montevecchia

Lascia la moglie e la figlia. Increduli e sgomenti degli amici

MONTEVECCHIA – Avrebbe compiuto 48 anni tra pochissimi giorni. Ma un malore l’ha portato via, improvvisamente, alla sua amata famiglia. Tutta la comunità di Montevecchia piange la prematura scomparsa di Matteo Landenna, morto ieri, venerdì, a causa di un infarto. Il quarantasettenne è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Inutile la chiamata ai soccorsi: in via Bassa del Poggio si sono portati sanitari e medici, ma purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare.

La notizia della sua prematura scomparsa ha riempito di sgomento e tristezza le tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscere Landenna. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto che stanno circolando, in queste ore, anche in rete. Agente di commercio, sposato con Maria Elena Gatti, Landenna coltivava nel tempo libero la passione per la pratica sportiva del tiro con le carabine ad aria scomparsa.

A piangerne la scomparsa è infatti anche la Lombardia Field Target, sodalizio con sede a Lazzate, di cui era presidente: “Nel pomeriggio di ieri ci ha lasciato prematuramente” hanno postato sulla propria pagina Facebook.

Landenna faceva parte anche come volontario del Rescue Drones network, progetto italiano destinato a realizzare una rete di pronto impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Droni) a supporto delle attività di soccorso sia ordinario che per medio-macro emergenze. “Proprio quelle notizie che non vorremmo mai dare. Non abbiamo avuto modo di condividere tanta strada, Matteo, ma vogliamo dirti grazie per aver scelto di fare un percorso con noi. Nell’augurarti buon viaggio ti chiediamo ora di vegliare, oltre che sui tuoi cari, anche su di noi e su chi cercheremo di aiutare con la nostra opera”.

La salma di Matteo Landenna è situata presso la sala mortuaria delle pompe funebri Mattavelli ad Osnago in via Pitagora. I funerali si terranno lunedì alle 15 presso la chiesa di Montevecchia.